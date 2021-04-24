Yatırımcılar dikkat! Uzmanlar beklenen uyarıyı yaptı: 2 seçenek var kripto para…

Türkiye’de kripto para borsası Thodex’te 2 milyar doları bulabilecek vurgun iddialarının yansımaları sürüyor. Dikkatler bu sektöre çevrilirken, diğer borsalarda yatırımı olanlar da tedirginlikle izliyor. Bu gelişme borsalardaki işlem hacmini de ciddi oranda düşürdü. Pek çok kullanıcı ve uzman bir an önce bu sektöre denetim getirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Dünyada kripto para sektörü 12 yıldır var. Büyüklüğü 2 trilyon doları aştı. Türkiye’de kripto paranın bilinirliği yüksek. Türkiye bir dönem kripto para alım satımında Avrupa’da ilk sıralara yükselmişti. Sektör ciddi bir büyüklüğe sahip. Türkiye’de 22 kripto para borsası var ama merdiven altı olanlarla bu sayı 50’ye çıkıyor. Henüz bir denetim olmadığı için web sitesi açar gibi borsa açılıyor.

"Bir an önce yasal düzenleme içine alınmalı"

Türkiye’deki borsalar üzerinde kripto para yatırımı yapanların sayısı 5 milyonu bulduğu söyleniyor. Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre 2020 yılı rakamlarına göre, 1 milyon Türk yerli ve uluslararası platformlarda aylık ortalama 500-700 milyon dolarlık işlem yapıyor.

TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı’nın Dijital, Sanal ve Kripto Para Sistemleri raporuna göre, 2019 sonu itibarıyla piyasada 2 binden fazla kripto para birimi vardı.

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, bu tarz sistemlerin saadet zincirine benzediğini ve daha önce bu konularda çok uyarılarda bulunduklarını anımsatarak, “Aynı şeyler tekrarlanıyor. İnsanların kısa yoldan kâr etme, zengin olma istekleri kullanılıyor. Para kazanmak, kısa yoldan kâr etmek o kadar kolay değil. Bir an önce bu sistem yasal düzenleme içine alınmalı” yorumunu yaptı.

'Seçimi doğru yapın' uyarısı

Kripto para yatırımı yapacakların dikkat etmesi gerekenler var. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, Türkiye’de 5 milyon kripto para yatırımcısı olduğunu belirterek, “Bu sayı Türkiye’nin Avrupa’da birinci sırada olduğunu gösteriyor. Yatırımcı sayısı da her geçen gün artıyor. Kripto ticaretinde yeni başlayan veya deneyimli bir profesyonel olmanız fark etmez, bir banka hesabıyla kripto para satın almak çok basit. Ancak doğru borsayı seçmek gerekir. 7/24 müşteri desteği olan ve piyasada iyi bir itibara sahip borsaları tercih etmek son derece önemli” dedi.

Bunlara dikkat edin

Bilişim Hukuku Uzmanı Av. Doç. Dr. Murat Volkan Dülger, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle aktardı:

“Kripto para saklamada sıcak ve soğuk cüzdan olarak iki seçenek var. Tavsiye edilen soğuk cüzdandır ve bu cüzdanda bütün yönetim ve şifreler kullanıcıda olur. Denetim konusunda eksiklikler var, kripto para borsaları ciddi regülasyonlara tabi olmalı. Devlet ve vatandaşın çıkarı gözetilerek bu alana düzenleme getirilmeli. Kripto para alım satım işlemlerinden alınabiliyorsa vergi de alınmalı ve vatandaş bu tür aracı kurumlara karşı korunmalı.

Yatırımcılar aracı kurum seçerken çok dikkatli olmalı. İlgili şirketin bilançosuna bakmalı, ortaklarını ve sermaye bilgilerini araştırmalı. Bu bilgileri şirketlerden talep edebilecekleri gibi ticari sicil gazetelerinden de kolayca kontrol edebilirler.

Dolandırıcılar daima zaafları kullanır ve kolay yoldan para kazanma isteğini tetikler. Yatırımcılar, bu tür hareketlerde bulunan şirketlerden uzak durmalı ve ünlülerle yapılan reklam kampanyalarına karşı temkinli olmalı.”