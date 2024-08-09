Yatırımcılar dikkat! SPK 2 tanesini daha onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin paylarını 24 TL’den, Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ’nin paylarını ise 35 TL’den halka arz etmeye yönelik başvurularını onayladı.

KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMÜNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT SANAYİ NE İŞ YAPAR?

Kıraç Galvaniz sıcak daldırma galvanizleme hizmeti vermek amacıyla 2006 yılında Kıraç Group bünyesinde Bursa’da kuruldu.

Şirket bulunduğu bölgedeki tek sıcak daldırma galvanizleme tesisi olma özelliği taşıyor. Diğer yandan 2010 yılında faaliyet alanını genişleterek çelik otokorkuluk sistemleri imalatı ve montajına başlamış, ülkenin sayılı otokorkuluk tedarikçisi firmalarından biri haline gelmiştir.

Şirketin ürün gamında bulunan tüm çelik otokorkuluk sistemleri EN 1317-1 ve EN 1317-2 Avrupa Standartlarına uygun çarpışma testlerine tabi tutulmuş ve CE belgeleri almıştır. Firmanın tüm ürünleri ve sıcak daldırma galvanizleme hizmeti “TCK” markası ile güvence altına alınmıştır.

Şirket, 4.166 metrekarelik galvanizleme üretim tesisi, 5.548 metrekarelik metal imalat tesisi olmak üzere toplam 9.714 metrekarelik iki üretim tesisinde ve 5.408 metrekarelik depo alanında faaliyetlerini sürdürüyor.

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Şirketin diğer hizmet alanlarına bakıldığında; Kıraç Galvaniz, 78.678 ton metal imalat kapasitesi ile ana faaliyetleri olan çelik otorkorkuluk imalatı ve sıcak daldırma galvanizlemenin yanı sıra motosiklet koruyucu bariyer, ses ve gürültü bariyerleri, solar enerji sistemleri konstrüksiyonu imalat/montajı, çarpışma yastığı, trafik işaret ve levhaları, yaya korkuluğu satışı/montajı alanında da hizmet veriyor.

Kıraç Galvaniz’in Gürcistan’da kurulmuş olan “Kıraç Georgia Branch” unvanına ve Romanya’da kurulmuş olan “Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bükreş Şubesi” unvanına sahip 2 şubesi bulunmaktadır.

GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri hisseleri 35 liradan halka arz edilecek. Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş şirketi %100 oranla Zülküf Kopuz’a aittir. Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri, 1975 yılında İstanbul Unkapanı Gıda çarşısında kuruldu. Üsküdar’da Genel Müdürlüğü bulunmakla birlikte Manisa Salihli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim tesislerinde peynir çeşitleri, toplu tüketim, ulusal market zincirleri ve discount ve ev dışı tüketim kanallarına hizmet sunuyor. Yurtdışındaki müşterilerin de taleplerine cevap veriyor.

Manisa OSB’de 15.000 metrekare alana kurulu 3.000 metrekarelik fabrikada üretimini sürdürüyor. 2011-2013 yılları arasında TOBB, TEPAV ve AllWorld Network’ün öncülüğünde, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerine küresel ölçekte dikkat çekmek için düzenlenen “Türkiye 100 Projesi”nde, en hızlı büyüyen 100 şirket arasına girdi.