Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları 2 ateş arasında

Altın yatırım uzmanı Yusuf Kavak yayınladığı raporda şu ifadeleri paylaştı. Kavak’a göre, “Son zamanlarda güvenli liman fiyatlamalarının ön plana çıktığı ons altında, son olarak cuma akşamı Rusya-Ukrayna geriliminde tansiyonu yükseltecek haber akışlarının etkisi ile 1865 seviyesi test edildi. Rusya’nın bu hafta içerisinde Ukrayna’ya saldırı girişiminde bulunacağına dair haber akışları düşünüldüğünde, yeni haftada da jeopolitik risk fiyatlamalarının devam edebileceğini söyleyebiliriz. Ayrıca, geçtiğimiz perşembe günü açıklanan ABD TÜFE verileri sonrasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında 50 baz puan faiz artırma ihtimalinin yüzde 90 civarına doğru gelmesi de; bu hafta Fed sıkılaştırması konusunun revaçta olmaya devam edeceğini göstermekte.

Kişisel görüşüne de değinen Kavak, "Kişisel Görüş: Fed sıkılaştırması ve jeopolitik risklerin gündemin en üst sıralarında yer almasını beklediğim yeni haftada da; ons altında volatilite ciddi bir oranda artış gösterebilir. Borsalara gelen satışlarda; güvenli liman fiyatlamalarının bir süre daha devam edebileceğini söyleyebileceğim değerli metal için, bir süre sonra ABD dolarında yaşanması muhtemel güçlenmeye paralel olarak da satış baskısı oluşacağını düşünmekteyim. Ayrıca, majör merkez bankalarının sıkılaştırmasına yönelik artan beklentiler ve jeopolitik risklerin küresel büyüme üzerinde oluşturmasını beklediğimiz yavaşlama da; altın talebine dair endişelerle birlikte fiyatları baskılayabilir. Teknik konuşmanın riskli olmasına karşın; en az iki günlük kapanış itibariyle 1877 dolar seviyesi üzerinde kalınmadığı sürece; emtia üzerinde yeniden satış baskısı oluşacağını düşünmekteyim. Şayet 1877 dolar üzerinde kapanışlar görülmesi durumunda ise; yukarı yönlü hareketler ivme kazanabilir." dedi.