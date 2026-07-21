Bakmaya doyamazsınız! Kaçkarlar'ın 3 bin metrelik zirvesinde gökyüzü şöleni
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki dünyaca ünlü Kaçkar Dağları'nın 3 bin metreyi aşan zirvelerinde kamp kuran doğa fotoğrafçıları, Samanyolu Galaksisi'ni görüntüledi.
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki dünyaca ünlü Kaçkar Dağları'nın 3 bin metreyi aşan zirvelerinde kamp kuran doğa fotoğrafçıları, Samanyolu Galaksisi'ni görüntüledi.
Işık kirliliğinden uzak yüksek rakımı ve açık gökyüzü koşullarıyla Kaçkar Dağları, Türkiye'nin önemli astrofotoğrafçılık noktaları arasında gösteriliyor.
Kaçkarlar'daki gökyüzü şöleninden kareler…
Kaçkarlar'daki gökyüzü şöleninden kareler…
Kaçkarlar'daki gökyüzü şöleninden kareler…
Kaçkarlar'daki gökyüzü şöleninden kareler…
Kaçkarlar'daki gökyüzü şöleninden kareler…
Kaçkarlar'daki gökyüzü şöleninden kareler…
Kaçkarlar'daki gökyüzü şöleninden kareler…
Kaçkarlar'daki gökyüzü şöleninden kareler…
Kaçkarlar'daki gökyüzü şöleninden kareler…
Kaçkarlar'daki gökyüzü şöleninden kareler…
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