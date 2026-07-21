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Doğa
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Bakmaya doyamazsınız! Kaçkarlar'ın 3 bin metrelik zirvesinde gökyüzü şöleni

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Bakmaya doyamazsınız! Kaçkarlar'ın 3 bin metrelik zirvesinde gökyüzü şöleni

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki dünyaca ünlü Kaçkar Dağları'nın 3 bin metreyi aşan zirvelerinde kamp kuran doğa fotoğrafçıları, Samanyolu Galaksisi'ni görüntüledi.

#1
Foto - Bakmaya doyamazsınız! Kaçkarlar'ın 3 bin metrelik zirvesinde gökyüzü şöleni

Işık kirliliğinden uzak yüksek rakımı ve açık gökyüzü koşullarıyla Kaçkar Dağları, Türkiye'nin önemli astrofotoğrafçılık noktaları arasında gösteriliyor.

#2
Foto - Bakmaya doyamazsınız! Kaçkarlar'ın 3 bin metrelik zirvesinde gökyüzü şöleni

Kaçkarlar'daki gökyüzü şöleninden kareler…

#3
Foto - Bakmaya doyamazsınız! Kaçkarlar'ın 3 bin metrelik zirvesinde gökyüzü şöleni

Kaçkarlar'daki gökyüzü şöleninden kareler…

#4
Foto - Bakmaya doyamazsınız! Kaçkarlar'ın 3 bin metrelik zirvesinde gökyüzü şöleni

Kaçkarlar'daki gökyüzü şöleninden kareler…

#5
Foto - Bakmaya doyamazsınız! Kaçkarlar'ın 3 bin metrelik zirvesinde gökyüzü şöleni

Kaçkarlar'daki gökyüzü şöleninden kareler…

#6
Foto - Bakmaya doyamazsınız! Kaçkarlar'ın 3 bin metrelik zirvesinde gökyüzü şöleni

Kaçkarlar'daki gökyüzü şöleninden kareler…

#7
Foto - Bakmaya doyamazsınız! Kaçkarlar'ın 3 bin metrelik zirvesinde gökyüzü şöleni

Kaçkarlar'daki gökyüzü şöleninden kareler…

#8
Foto - Bakmaya doyamazsınız! Kaçkarlar'ın 3 bin metrelik zirvesinde gökyüzü şöleni

Kaçkarlar'daki gökyüzü şöleninden kareler…

#9
Foto - Bakmaya doyamazsınız! Kaçkarlar'ın 3 bin metrelik zirvesinde gökyüzü şöleni

Kaçkarlar'daki gökyüzü şöleninden kareler…

#10
Foto - Bakmaya doyamazsınız! Kaçkarlar'ın 3 bin metrelik zirvesinde gökyüzü şöleni

Kaçkarlar'daki gökyüzü şöleninden kareler…

#11
Foto - Bakmaya doyamazsınız! Kaçkarlar'ın 3 bin metrelik zirvesinde gökyüzü şöleni

Kaçkarlar'daki gökyüzü şöleninden kareler…

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