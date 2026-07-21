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Gündem DOA Sistemi'nde sisteminde yeni dönem: Toplu iadenin ücreti değişti
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DOA Sistemi'nde sisteminde yeni dönem: Toplu iadenin ücreti değişti

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DOA Sistemi'nde sisteminde yeni dönem: Toplu iadenin ücreti değişti

DOA Sistemi'nde yüksek miktarda ambalaj iadesi yapacak vatandaşlar için yeni uygulama devreye alındı. Günlük 200 adedin üzerindeki iadeler artık Sayma ve Doğrulama Merkezleri üzerinden yapılacak, bu kapsamda ambalaj başına 50 kuruş teşvik ödemesi uygulanacak.

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi’nde bireysel toplu iadelere yönelik yeni uygulama başladı. Vatandaşlar, yüksek miktardaki DOA logolu içecek ambalajlarını Sayma ve Doğrulama Merkezleri’ne iade edebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sisteminde bireysel toplu iadelere yönelik yeni uygulama başladı.

Yüksek miktarda DOA logolu içecek ambalajı biriktiren vatandaşlar, iadelerini Sayma ve Doğrulama Merkezleri’ne teslim ederek gerçekleştirebilecek. Sayma ve Doğrulama Hatları üzerinden gerçekleştirilecek bireysel toplu iadelerde teşvik bedeli DOA logolu ambalaj başına 0,50 lira olarak uygulanacak. DOA makineleriyle mevcut uygulama ise değişmeden sürecek. Vatandaşlar, günlük 200 adet ambalaja kadar 1 lira teşvik bedeliyle Depozito İade Makineleri’ne bireysel iade yapmaya devam edebilecek. Vatandaşlar kendilerine en yakın Sayma ve Doğrulama Hattına ilişkin güncel bilgilere ise DOA Mobil Uygulaması ve DOA Çağrı Merkezi üzerinden ulaşabilecek. Ulusal entegrasyon sürecinde artan iade hacmine yanıt vermek amacıyla hayata geçirilen yeni uygulama, yüksek hacimli iadelerin daha etkin yönetilmesine katkı sağlayacak.

TÜÇA BAŞKANI ÖZTÜRK: "İADE ALTYAPIMIZI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanı Nurullah Öztürk, yeni uygulamaya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Ulusal entegrasyon sürecinde vatandaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgi doğrultusunda iade altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Sayma ve Doğrulama Merkezleri’ni bireysel toplu iadeler için devreye alarak vatandaşlarımıza yeni bir iade kanalı sunarken, yüksek hacimli iadelerin daha etkin ve verimli şekilde yönetilmesini de sağlıyoruz. Sahadan aldığımız geri bildirimler doğrultusunda sistemimizi geliştirmeyi ve iade altyapımızı ülke genelinde güçlendirmeyi sürdüreceğiz."

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