Sektörün peşinden koştuğu meslek: Gelecekte paraya para demeyecek!
İmalat sektörünün temsilciler, gelecekte yüksek gelir getirmesini bekledikleri mesleklerin başında CNC operatörlüğünün geleceğini ifade ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İmalat sektörünün temsilciler, gelecekte yüksek gelir getirmesini bekledikleri mesleklerin başında CNC operatörlüğünün geleceğini ifade ediyor.
Bugün üretim sanayisi çok önemli bir dönüşümden geçiyor. Otomotivden savunma sanayiine, havacılıktan medikal üretime kadar hemen her sektörde, dijitalleşme ve yüksek hassasiyetli üretim teknolojileri ön plana çıkıyor. Bu dönüşümün merkezinde ise CNC tezgahları yer alıyor. Ancak teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, onu doğru kullanan nitelikli insan kaynağı olmadan sürdürülebilir üretimden söz etmek mümkün değil. Bu nedenle CNC operatörlüğü artık yalnızca bir meslek değil; üretimin kalitesini, verimliliğini ve rekabet gücünü belirleyen stratejik bir uzmanlık alanı haline geldi.
GENÇLER AÇISINDAN CNC OPERATÖRLÜĞÜ NASIL BİR KARİYER FIRSATI SUNUYOR? Bugün birçok genç hala teknik üretim mesleklerinin sunduğu fırsatların farkında değil. Oysa CNC operatörlüğü, uzmanlaştıkça gelir seviyesinin hızla yükseldiği ve kariyer basamaklarının oldukça açık olduğu mesleklerden biri. Özellikle çok eksenli CNC tezgahlarında çalışabilen, CAM yazılımlarına hakim, programlama bilgisi bulunan ve savunma sanayii, havacılık veya yüksek hassasiyet gerektiren sektörlerde görev alan nitelikli operatörler sektörün en çok aranan profesyonelleri arasında yer alıyor.
CNC OPERATÖRLERİ 4-5 ASGARİ ÜCRET ALIYOR Nitelikli CNC operatörleri, uzmanlık seviyeleri ve görev aldıkları sektörlere bağlı olarak ortalamanın üzerinde, 4-5 asgari ücrete kadar ulaşabilen gelir seviyeleri elde edebiliyor. Buna rağmen firmalar, yetişmiş operatör bulmakta ciddi zorluk yaşıyor. Bu durum, CNC operatörlüğünün hem istihdam hem de kariyer açısından geleceği en parlak teknik mesleklerden biri olduğunu ortaya koyuyor.
MAKİNE İMALATI NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ İLE AYAKTA DURUYOR Sektör temsilcilerinden GNC Makina'nın Genel Müdürü Gökhan Yıldız, CNC operatörlüğü neden son yılların en stratejik mesleklerinden biri haline geldiğini Ensonhaber'e şu sözlerle açıkladı: "Türkiye’de makine imalat sanayisi bugün 59 binden fazla işletmesi, 500 bini aşan istihdamı ve 200’den fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla ekonominin en güçlü sektörlerinden biri konumunda. Böylesine büyük bir üretim ekosisteminin sürdürülebilirliği ise nitelikli teknik insan kaynağıyla mümkün. Gençler açısından bakıldığında CNC operatörlüğü; teknolojiyle iç içe, sürekli gelişime açık, uluslararası kariyer fırsatları sunan ve yüksek gelir potansiyeline sahip mesleklerden biri olarak öne çıkıyor."
CNC OPERATÖRÜ EKSİKLİĞİ SANAYİYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR Gökhan Yıldız, nitelikli CNC operatörü eksikliğinin sanayiyi nasıl etkilediğini ise şöyle aktardı: "Bir CNC operatörü yalnızca makinenin başında çalışan kişi değildir. Üretim kalitesini, çevrim sürelerini, takım ömrünü, enerji tüketimini ve teslimat performansını doğrudan etkileyen kritik bir uzmanlık alanından söz ediyoruz. Nitelikli operatör eksikliği; üretim hatalarının artmasına, fire oranlarının yükselmesine, makine duruşlarına ve teslimat gecikmelerine kadar birçok sorunu beraberinde getiriyor.
NİTELİKLİ CNC OPERATÖRLÜĞÜNÜN KÜRESEL PİYASADAKİ AVANTAJLARI Küresel pazarda artık aynı makineye sahip olmak tek başına rekabet avantajı sağlamıyor. Farkı oluşturan unsur, o teknolojiyi hangi bilgi, deneyim ve disiplinle kullandığınız oluyor. Dolayısıyla bugün rekabet avantajı sağlayabilmek için makine yatırımının yanında nitelikli insan kaynağına yapılan yatırım da en az makine yatırımı kadar stratejik bir unsur haline geldi. Türkiye’nin üretim kapasitesini artırabilmesi ve yüksek katma değerli üretimde söz sahibi olabilmesi için nitelikli CNC operatörlerinin sayısını artırması gerekiyor."/ kaynak: ensonhaber
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23