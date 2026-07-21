Sektörün peşinden koştuğu meslek: Gelecekte paraya para demeyecek!

Bugün üretim sanayisi çok önemli bir dönüşümden geçiyor. Otomotivden savunma sanayiine, havacılıktan medikal üretime kadar hemen her sektörde, dijitalleşme ve yüksek hassasiyetli üretim teknolojileri ön plana çıkıyor. Bu dönüşümün merkezinde ise CNC tezgahları yer alıyor. Ancak teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, onu doğru kullanan nitelikli insan kaynağı olmadan sürdürülebilir üretimden söz etmek mümkün değil. Bu nedenle CNC operatörlüğü artık yalnızca bir meslek değil; üretimin kalitesini, verimliliğini ve rekabet gücünü belirleyen stratejik bir uzmanlık alanı haline geldi.