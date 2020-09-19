Yatırımcı rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|307.986,80
|10,00
|85,72
|İş Bankası (B)
|50.227,20
|25,57
|66,42
|İş Bankası (C)
|4,97
|-1,78
|-22,46
|İş Bankası (Kur.)
|513.999,00
|41,79
|144,76
|İş Fin.Kir.
|3,83
|1,06
|0,79
|İş Girişim
|8,77
|-7,68
|130,79
|İş GMYO
|1,74
|0,00
|-1,14
|İş Y. Men. Değ.
|8,22
|2,62
|104,13
|İş Yat. Ort.
|2,97
|-0,67
|84,32
|İşbir Holding
|1.771,00
|18,46
|311,86
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|0,00
|50,00
|İttifak Holding
|4,36
|7,65
|17,20
|İz Hayvancılık Tarım
|6,85
|23,87
|161,80
|İzmir Demir Çelik
|21,90
|15,20
|167,40
|İzmir Fırça
|3,94
|3,96
|118,89
|Jantsa Jant Sanayi
|182,10
|16,73
|242,37
|Kafein Yazılım
|17,00
|3,09
|53,07
|Kaplamin
|13,70
|37,41
|146,85
|Kardemir (A)
|5,55
|20,92
|109,43
|Kardemir (B)
|3,91
|9,83
|48,11
|Kardemir (D)
|3,24
|5,54
|21,80
|Karel Elektronik
|16,74
|2,14
|15,21
|Karsan Otomotiv
|2,98
|-1,00
|88,61
|Karsu Tekstil
|6,39
|-5,05
|97,22
|Kartonsan
|710,00
|9,18
|83,78
|Katmerciler Ekipman
|4,95
|12,76
|28,91
|Kent Gıda
|455,90
|10,87
|1863,26
|Kerevitaş Gıda
|5,19
|0,97
|59,20
|Kervansaray Yat. Holding
|0,47
|23,68
|-14,55
|Kiler GMYO
|7,17
|10,14
|89,18
|Klimasan Klima
|14,62
|3,10
|-31,08
|Koç Holding
|14,66
|-1,48
|-26,73
|Konfrut Gıda
|12,69
|6,82
|62,28
|Konya Çimento
|568,60
|24,97
|109,58
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,24
|-0,18
|-11,61
|Koza Altın
|80,70
|4,67
|8,98
|Koza Madencilik
|13,12
|1,16
|30,81
|Körfez GMYO
|4,94
|4,88
|106,69
|Kristal Kola
|2,22
|-0,45
|47,02
|Kron Telekomünikasyon
|26,14
|2,59
|105,50
|Kuştur Kuşadası Turizm
|207,00
|50,11
|781,78
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,29
|14,62
|104,23
|Kütahya Porselen
|28,14
|0,86
|325,08
|Lider Faktoring
|3,07
|-0,32
|67,30
|Link Bilgisayar
|42,24
|26,09
|134,81
|Logo Yazılım
|95,00
|5,73
|56,25
|Lokman Hekim Sağlık
|11,50
|-2,38
|98,96
|Lüks Kadife
|27,44
|3,70
|217,59
|Makina Takım
|2,31
|1,32
|22,87
|Marka Yatırım Holding
|3,18
|1,60
|169,49
|Marmaris Altınyunus
|107,00
|18,36
|50,70
|Marshall
|343,50
|25,23
|622,55
|Martı GMYO
|1,97
|1,55
|95,05
|Martı Otel
|1,18
|4,42
|29,67
|Mavi Giyim
|38,38
|-3,91
|-33,71
|Mazhar Zorlu Holding
|15,98
|4,04
|32,18
|Mega Polietilen
|12,12
|57,40
|855,49
|Menderes Tekstil
|3,06
|-6,13
|133,59
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|93,95
|41,92
|383,28
|Merko Gıda
|5,62
|60,57
|435,24
|Metemtur Otelcilik
|6,02
|5,80
|238,20
|Metro Holding
|2,37
|12,32
|71,74
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,76
|-1,05
|91,84
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,33
|2,64
|-56,31
|Migros Ticaret
|39,34
|4,18
|62,43
|Milpa
|5,02
|19,52
|129,22
|Mistral GMYO
|3,58
|-3,50
|89,42
|MLP Sağlık
|17,07
|-2,01
|6,69
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|7,07
|60,68
|520,18
|Mondi Tire Kutsan
|6,65
|0,15
|60,63
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.107,20
|0,06
|3,17
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|25,56
|8,03
|100,94
|Net Holding
|2,40
|7,14
|-7,69
|Netaş Telekom.
|16,03
|0,50
|22,74
|Niğbaş Niğde Beton
|19,06
|12,12
|207,42
|Nuh Çimento
|19,95
|5,00
|81,61
|Nurol GMYO
|7,65
|-11,66
|114,29
|Odaş Elektrik
|2,59
|-1,89
|79,15
|Olmuksan-IP
|6,39
|0,63
|149,52
|Orge Enerji Elektrik
|7,25
|-2,42
|46,17
|Orma Orman Mahsulleri
|9,93
|-2,26
|259,78
|Osmanlı Menkul
|16,76
|11,14
|301,41
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,12
|1,63
|85,71
|Otokar
|142,00
|2,16
|-3,43
|Oyak Çimento
|8,08
|2,15
|46,97
|Oyak Yat. Ort.
|6,40
|1,43
|177,22
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,16
|23,08
|34,68
|Özak GMYO
|4,03
|5,22
|56,81
|Özbal Çelik Boru
|5,70
|-5,94
|253,63
|Özderici GMYO
|2,18
|1,40
|38,85
|Özerden Plastik
|5,32
|58,33
|133,33
|Panora GMYO
|5,61
|2,94
|0,15
|Papilon Savunma
|14,93
|-0,60
|93,74
|Park Elek.Madencilik
|4,37
|2,82
|43,28
|Parsan
|19,86
|3,01
|17,24
|Pegasus
|46,70
|-3,47
|-45,95
|Peker GMYO
|2,78
|-4,14
|207,40
|Penguen Gıda
|3,16
|5,69
|245,21
|Pera GMYO
|1,53
|-1,29
|62,77
|Pergamon Dış Ticaret
|14,25
|10,81
|84,16
|Petkim
|4,40
|3,53
|15,49
|Petrokent Turizm
|999,00
|-17,25
|679,86
|Pınar Et Ve Un
|22,90
|16,84
|149,73
|Pınar Su
|7,77
|3,19
|234,91
|Pınar Süt
|18,40
|5,44
|45,22
|Plastikkart
|11,45
|3,81
|23,52
|Polisan Holding
|3,13
|7,19
|3,73
|Politeknik Metal
|226,20
|29,41
|197,35
|Prizma Press Matbaacılık
|3,82
|2,96
|-11,16
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.222,00
|0,19
|10,31
|QNB Finans Fin. Kir.
|134,00
|3,16
|3,80
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|724,50
|1,51
|26,55
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,92
|1,35
|61,04
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|35,24
|0,17
|-11,68
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|43,84
|1,27
|94,67
|QNB Finansbank
|70,80
|2,98
|88,80
|Ral Yatırım Holding
|5,28
|-4,86
|101,18
|Ray Sigorta
|15,83
|36,58
|362,87
|Reysaş GMYO
|4,93
|-2,18
|7,41
|Reysaş Lojistik
|6,62
|1,07
|51,14
|Rhea Girişim
|2,57
|4,90
|115,97
|Rodrigo Tekstil
|4,80
|29,73
|165,19
|Royal Halı
|3,72
|31,45
|171,53
|RTA Laboratuvarları
|50,80
|-9,61
|2089,66
|Sabancı Holding
|7,77
|-1,40
|-14,80
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,86
|22,08
|168,81
|Sanel Mühendislik
|3,43
|-2,00
|16,91
|Sanifoam Sünger
|8,04
|16,52
|60,80
|Sanko Pazarlama
|7,72
|3,62
|5,96
|Saray Matbaacılık
|3,42
|0,00
|164,55
|Sarkuysan
|5,98
|20,08
|88,20
|Sasa Polyester
|16,90
|7,64
|118,63
|Say Reklamcılık
|6,01
|-2,44
|168,30
|Sekuro Plastik
|13,39
|47,47
|149,81
|Selçuk Ecza Deposu
|8,49
|-2,53
|42,34
|Selçuk Gıda
|3,63
|32,00
|236,82
|Senkron Güvenlik
|2,77
|25,34
|1,47
|Serve Film Prodüksiyon
|16,61
|32,14
|944,65
|Servet GMYO
|24,90
|2,55
|192,94
|Seyitler Kimya
|11,73
|-2,82
|72,75
|Silverline Endüstri
|3,97
|3,12
|83,80
|Sinpaş GMYO
|1,59
|3,25
|37,07
|Smartiks Yazılım
|8,35
|3,47
|-14,88
|Soda Sanayii
|7,31
|3,84
|23,34
|Sodaş Sodyum Sanayii
|18,60
|23,42
|383,59
|Söktaş
|4,41
|6,78
|159,33
|Sönmez Filament
|18,65
|23,27
|282,17
|Sönmez Pamuklu
|15,75
|16,15
|220,12
|Sumaş Suni Tahta
|40,18
|60,85
|305,86
|Şeker Fin. Kir.
|4,32
|0,70
|-9,62
|Şekerbank
|1,53
|2,68
|16,79
|Şişe Cam
|6,39
|2,57
|24,76
|Şok Marketler
|12,50
|1,38
|16,17
|T. Halk Bankası
|5,12
|0,39
|-13,37
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|47,66
|10,89
|9,31
|T.S.K.B.
|1,08
|-1,82
|-10,74
|T.Tuborg
|15,18
|3,27
|27,56
|Taç Tarım Ürünleri
|8,10
|17,22
|159,62
|Tat Gıda
|10,60
|-0,28
|74,23
|TAV Havalimanları
|15,53
|-4,25
|-42,83
|Taze Kuru Gıda
|483,00
|31,75
|6571,27
|Tek-Art Turizm
|1,57
|2,61
|24,60
|Tekfen Holding
|15,49
|0,78
|-16,51
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,84
|3,17
|62,86
|Temapol Polimer Plastik
|8,40
|9,80
|60,92
|TGS Dış Ticaret
|9,59
|4,69
|105,35
|Tofaş Oto. Fab.
|23,36
|-0,17
|0,25
|Torunlar GMYO
|3,61
|-1,90
|31,27
|Trabzon Liman
|25,84
|60,60
|142,40
|Trabzonspor Sportif
|5,25
|-9,64
|144,19
|Trakya Cam
|4,25
|3,66
|25,33
|Trend GMYO
|6,19
|-13,43
|181,36
|TSKB GMYO
|2,47
|4,22
|158,64
|Tuğçelik
|5,87
|-0,51
|48,61
|Tukaş
|9,89
|2,49
|-19,92
|Turcas Petrol
|3,68
|6,05
|37,83
|Turkcell
|14,50
|1,26
|5,07
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,70
|3,63
|20,12
|Tüpraş
|80,60
|-0,62
|-36,44
|Türk Hava Yolları
|10,65
|-2,56
|-26,35
|Türk Prysmian Kablo
|9,12
|22,09
|253,42
|Türk Telekom
|6,86
|-1,15
|-4,93
|Türk Traktör
|99,95
|-0,74
|88,90
|Türker Proje Gayrimenkul
|80,45
|7,12
|91,55
|Türkiye Sigorta
|5,78
|0,70
|165,41
|Ufuk Yatırım
|15,03
|60,75
|482,56
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,11
|13,09
|233,74
|Ulusoy Elektrik
|52,00
|-3,35
|95,49
|Ulusoy Un Sanayi
|10,23
|3,86
|167,80
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,72
|1,78
|41,74
|Utopya Turizm
|10,30
|18,25
|109,35
|Uzertaş Boya
|12,12
|60,74
|445,95
|Ülker Bisküvi
|22,68
|1,25
|1,43
|Vakıf Fin. Kir.
|3,90
|-2,89
|84,18
|Vakıf GMYO
|3,39
|5,28
|95,84
|Vakıf Yat. Ort.
|8,90
|-4,09
|388,70
|Vakıflar Bankası
|3,98
|-3,16
|-27,77
|Vakko Tekstil
|5,90
|4,80
|29,96
|Vanet Gıda
|2,95
|59,46
|106,29
|Verusa Holding
|40,86
|3,76
|120,26
|Verusaturk Girisim
|7,12
|-0,14
|35,39
|Vestel
|17,43
|-0,40
|38,11
|Vestel Beyaz Eşya
|27,98
|3,94
|32,62
|Viking Kağıt
|5,04
|6,11
|169,52
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,63
|16,92
|91,32
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,03
|-0,98
|-18,15
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|27,42
|38,62
|338,29
|Yataş
|8,46
|5,75
|15,26
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,89
|-3,67
|79,50
|Yeni Gimat GMYO
|12,18
|0,74
|1,74
|Yeşil GMYO
|0,89
|-1,11
|39,06
|Yeşil Yapı
|1,01
|-2,88
|53,03
|Yeşil Yatırım Holding
|17,70
|-1,12
|57,61
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|13.805,10
|49,85
|368,76
|Yonga Mobilya
|66,00
|7,84
|614,86
|Yükselen Çelik
|6,84
|-0,58
|123,16
|Yünsa
|13,06
|0,46
|29,72
|Zorlu Enerji
|2,69
|-1,10
|65,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)