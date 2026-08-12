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Ekonomi
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ABD’de enflasyon canavarı diz çöktü: TÜFE beklentilere paralel açıklandı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD’de enflasyon canavarı diz çöktü: TÜFE beklentilere paralel açıklandı!

Küresel piyasaların kilidini elinde tutan ABD'de enflasyon rakamları resmen açıklandı! Temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 3,4 oranında artarak piyasa beklentileriyle tam uyum sağladı. Fed'in fair politikalarını ve doların küresel seyrini doğrudan etkileyen bu kritik veriler, ekonomistlerin öngörüleriyle paralel gerçekleşirken, ABD ekonomisindeki dalgalanmaların ve fiyat artış baskısının devam ettiği tescillendi.

#1
Foto - ABD’de enflasyon canavarı diz çöktü: TÜFE beklentilere paralel açıklandı!

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,4 ile beklentilere paralel arttı.

#2
Foto - ABD’de enflasyon canavarı diz çöktü: TÜFE beklentilere paralel açıklandı!

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından duyurulan temmuz ayı enflasyon verileri, küresel finans merkezlerinde ve borsa koridorlarında yakından takip edildi.

#3
Foto - ABD’de enflasyon canavarı diz çöktü: TÜFE beklentilere paralel açıklandı!

Açıklanan rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuz ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artış kaydederken, yıllık bazdaki artış oranı da yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşti.

#4
Foto - ABD’de enflasyon canavarı diz çöktü: TÜFE beklentilere paralel açıklandı!

PİYASALARIN GÖZÜ FED’İN HAMLESİNDE: Beklentiler dahilinde gelen bu veriler, enflasyonla mücadele sürecindeki kırılgan dengeleri bir kez daha gözler önüne serdi.

#5
Foto - ABD’de enflasyon canavarı diz çöktü: TÜFE beklentilere paralel açıklandı!

Uzmanlar, açıklanan oranın öngörülerle paralel olmasının ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki dönemde atacağı adımların ve faiz politikalarındaki olası gevşeme sinyallerinin büyük bir dikkatle izleneceğini vurguladı.

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