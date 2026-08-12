ABD’de enflasyon canavarı diz çöktü: TÜFE beklentilere paralel açıklandı!
Küresel piyasaların kilidini elinde tutan ABD'de enflasyon rakamları resmen açıklandı! Temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 3,4 oranında artarak piyasa beklentileriyle tam uyum sağladı. Fed'in fair politikalarını ve doların küresel seyrini doğrudan etkileyen bu kritik veriler, ekonomistlerin öngörüleriyle paralel gerçekleşirken, ABD ekonomisindeki dalgalanmaların ve fiyat artış baskısının devam ettiği tescillendi.