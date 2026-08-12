İçişleri Bakanı Çiftçi: İletişim anlayışımızı dijital çağın şartlarına göre güçlendireceğiz
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ankara’da "Dijital Çağda Kamu İletişimi” programında önemli açıklamalar yaptı.
İçişleri Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı işbirliğiyle geliştirilen 'Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi' için düzenlenen tanıtım programında konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kamu iletişiminin önemine vurgu yaparken, dezenformasyonun tehlikesine dikkat çekti.
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