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Ekonomi Yatırımcı rehberi (8)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (8)

Yeniakit Publisher
2020-12-12 11:05:13 -
Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım8,38-6,68350,54
Acıpayam Selüloz16,790,24165,89
Adel Kalemcilik25,127,9060,00
Adese Alışveriş Ticaret2,93-4,25105,14
Afyon Çimento4,43-0,6794,45
Ak Enerji2,22-5,13103,67
Akbank6,312,10-22,19
Akçansa15,776,2062,67
Akdeniz Yatırım Hold.5,90-3,12179,62
Akfen GMYO4,7514,7317,28
Akın Tekstil29,349,40112,76
Akiş GMYO3,65-4,9516,52
Akmerkez GMYO66,255,83195,70
Aksa11,719,0367,21
Aksa Enerji7,13-2,9987,63
Aksigorta8,231,1151,91
Aksu Enerji13,121,47-11,77
Alarko Carrıer236,300,08295,64
Alarko GMYO20,122,5036,89
Alarko Holding6,74-2,1814,73
Albaraka Türk1,8711,3122,22
Alcatel Lucent Teletaş27,50-3,51128,41
Alkim Kağıt13,04-1,21140,60
Alkim Kimya13,90-1,77124,12
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,39-4,78482,93
Altınyunus Çeşme48,621,72386,69
Anadolu Efes21,72-1,902,08
Anadolu Grubu Holding23,888,6435,76
Anadolu Hayat Emek.7,920,0030,15
Anadolu Isuzu17,156,5940,92
Anadolu Sigorta7,090,4270,70
Anel Elektrik3,341,5289,46
Arçelik30,928,7248,37
ARD Bilişim Teknolojileri36,805,14
Arena Bilgisayar34,583,04374,67
Armada Bilgisayar49,22-4,33200,31
Arsan Tekstil7,477,17108,66
Artı Yatırım Holding5,95-3,25634,57
Aselsan17,54-0,9668,48
Ata GMYO5,33-7,6317,66
Atakule GMYO2,43-3,9526,56
Atlantis Yatırım Holding4,10-8,89310,00
Atlas Yat. Ort.1,83-8,3092,59
AvivaSA Emeklilik Hayat15,29-4,4414,06
Avrasya GMYO4,014,70165,56
Avrasya Petrol ve Tur.3,272,1979,67
Avrupa Yatırım Holding5,707,55270,13
Ayen Enerji5,52-2,9959,08
Ayes Çelik Hasır Ve Çit11,10-1,77406,85
Aygaz13,766,7513,29
Bagfaş19,20-3,5714,15
Bak Ambalaj21,207,07191,02
Balatacılar Balatacılık7,99-0,12544,35
Bantaş Ambalaj4,72-3,81119,11
Banvit41,1810,28121,76
Baştaş Başkent Çimento11,90-3,25359,46
Batı Çimento4,572,2438,07
Batısöke Çimento2,411,2683,97
Bayrak Taban Sanayi10,210,89
Bera Holding21,8448,37467,27
Berkosan Yalıtım7,3311,23167,52
Beşiktaş Futbol Yat.4,1311,0268,57
Beyaz Filo10,02-8,74220,15
Bilici Yatırım6,658,13131,99
Bim Mağazalar70,15-0,7851,81
Birko Mensucat1,13-3,42264,52
Birlik Mensucat2,59-2,26127,19
Bizim Mağazaları15,44-4,6939,44
Borusan Mannesmann18,1713,6358,69
Borusan Yat. Paz.326,6037,92445,12
Bosch Fren Sistemleri1.280,00-5,04344,79
Bossa14,189,6775,93
Brisa19,080,37103,43
Burçelik21,84-1,09275,90
Burçelik Vana60,950,91527,70
Bursa Çimento8,94-2,83123,31
Carrefoursa105,90-6,28300,42
Casa Emtia Petrol121,4027,591192,86
Ceo Event Medya6,64-6,8781,31
Coca Cola İçecek64,003,6469,05
Cosmos Yat. Holding7,95-3,05289,71
Credıtwest Faktorıng5,785,67100,69
Çelebi94,45-1,00-4,93
Çelik Halat18,90-1,25190,77
Çemaş Döküm2,34-1,6886,68
Çemtaş15,244,0387,48
Çimbeton175,70-5,44325,84
Çimentaş33,98-1,28126,53
Çimsa16,605,6082,82
Çuhadaroğlu Metal7,329,75129,47
Dagi Giyim8,48-1,17239,20
Dagi Yatırım Holding12,67-3,80460,62
Dardanel29,0016,00665,17
Datagate Bilgisayar15,36-0,4596,67
Demısaş Döküm6,35-0,1682,47
Denge Holding5,50-5,17301,46
Deniz GMYO3,25-1,8154,46
Derimod9,77-0,1036,83
Derlüks Deri9,09-4,92124,68
Desa Deri9,0910,72100,22
Despec Bilgisayar11,902,67180,66
Deva Holding24,101,18169,95
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,4511,60
Diriteks Diriliş Tekstil4,20-7,08438,46
Ditaş Doğan38,7219,88306,93
DO-CO495,00-1,79-12,23
Doğan Burda25,7412,89324,05
Doğan Holding3,066,9970,43
Doğtaş Kelebek Mobilya2,62-2,2458,79
Doğusan4,1514,6499,52
Doğuş GMYO9,02-2,8099,12
Doğuş Otomotiv27,50-2,41188,87
Döktaş Dökümcülük31,98-0,121,06
Duran Doğan Basım10,63-2,3959,87
Dyo Boya11,74-10,72139,59
Eczacıbaşı İlaç7,091,1494,21
Eczacıbaşı Yatırım21,325,75121,34
Edip Gayrimenkul3,04-0,33118,71
Ege Endüstri1.620,40-7,19188,04
Ege Gübre133,700,22171,22
Ege Profil31,683,33164,66
Ege Seramik10,152,01175,93
Egeplast22,6619,2681,28
Ekiz Kimya7,01-9,661049,18
Emek Elektrik4,006,95151,57
Eminiş Ambalaj24,024,431480,26
Emlak Konut GMYO1,99-6,5737,46
Enerjisa Enerji11,121,0965,08
Enka İnşaat7,210,9829,17
Erbosan36,703,2146,92
Ereğli Demir Çelik14,3423,4162,80
Ersu Gıda5,05-2,70143,96
Escort Teknoloji6,30-3,82353,24
Esenboğa Elektrik18,15-0,93
Etiler Gıda4,15-3,04255,43
Euro Kapital Yat. Ort.4,15-4,16158,77
Euro Trend Yat. Ort.3,98-2,93233,38
Euro Yat. Ort.4,91-6,48336,15
Euro Yatırım Holding2,91-0,3494,00
Fade Gıda6,18-1,90
Fenerbahçe Futbol33,54-0,36131,79
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,63-11,2445,08
F-M İzmit Piston119,90-5,74153,15
Fonet Bilgi Teknolojileri11,20-1,6745,64
Ford Otosan124,201,5587,86
Formet Çelik Kapı4,440,9148,00
Frigo Pak Gıda22,40-2,10219,75
Galatasaray Sportif3,92-2,4993,10
Garanti Bankası9,534,61-14,45
Garanti Faktoring10,71-3,86176,74
Garanti Yat. Ort.3,3512,79236,08
Gedik Y. Men. Değ.11,068,64251,67
Gediz Ambalaj28,0032,83314,20
Gentaş5,09-1,74146,85
Gersan Elektrik6,322,1098,12
Global Men. Değ.5,46-12,36190,43
Global Yat. Holding4,61-3,15-5,34
Good-Year7,47-1,3284,44
Göltaş Çimento33,441,8387,97
Gözde Girişim6,891,0334,05
GSD Denizcilik4,95-0,6093,36
GSD Holding2,300,4454,36
Gübre Fabrik.47,86-6,34429,42
Güler Yat. Holding13,42-5,29561,08
Halk GMYO3,370,90189,36
Hatay Tekstil13,604,06101,96
Hedef Girişim7,3312,08207,17
Hektaş13,504,0168,33
HUB Girişim18,08-2,2792,57
Hürriyet Gzt.2,25-0,4497,37
ICBC Turkey Bank6,55-0,1524,29
İdealist Danışmanlık12,8414,44286,75
İdealist GMYO6,34-9,69107,19
İhlas Ev Aletleri1,860,54-40,58
İhlas Gayrimenkul1,27-2,3123,38
İhlas Gazetecilik4,60-6,121,32
İhlas Holding1,295,7441,76
İhlas Yayın Holding1,190,0042,75
İndeks Bilgisayar16,250,0073,25
Info Yatırım5,770,35201,34
İntema21,362,01130,67
Inveo Yatırım Holding36,341,74372,56
İpek Doğal Enerji11,90-1,1654,15
İskenderun Demir Çelik9,6211,3423,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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