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Ekonomi Yatırımcı rehberi (8)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (8)

Yeniakit Publisher
2020-11-21 11:05:31 -
Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım9,45-7,80408,06
Acıpayam Selüloz16,88-1,06167,31
Adel Kalemcilik20,22-3,3528,79
Adese Alışveriş Ticaret3,20-5,04124,04
Afyon Çimento4,522,2698,40
Ak Enerji2,24-0,44105,50
Akbank6,503,01-19,85
Akçansa13,612,3340,39
Akdeniz Yatırım Hold.6,390,31202,84
Akfen GMYO4,132,741,98
Akın Tekstil24,7628,4979,55
Akiş GMYO3,67-3,4217,16
Akmerkez GMYO54,00-8,47141,02
Aksa10,768,5853,64
Aksa Enerji7,17-2,3288,68
Aksigorta7,934,2046,37
Aksu Enerji12,402,39-16,61
Alarko Carrıer192,8014,97222,81
Alarko GMYO17,05-0,5816,00
Alarko Holding6,640,0013,03
Albaraka Türk1,770,5715,69
Alcatel Lucent Teletaş27,96-5,73132,23
Alkim Kağıt13,120,23142,08
Alkim Kimya14,321,13130,89
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,65-1,85546,34
Altınyunus Çeşme47,28-8,46373,27
Anadolu Efes22,18-1,864,24
Anadolu Grubu Holding22,260,1826,55
Anadolu Hayat Emek.8,401,2038,04
Anadolu Isuzu16,754,4337,63
Anadolu Sigorta7,171,4172,62
Anel Elektrik3,22-0,9282,65
Arçelik29,445,7541,27
ARD Bilişim Teknolojileri36,042,50
Arena Bilgisayar36,88-0,32406,25
Armada Bilgisayar50,802,46209,95
Arsan Tekstil7,054,2996,93
Artı Yatırım Holding6,142,33658,02
Aselsan18,350,0076,26
Ata GMYO4,7018,993,75
Atakule GMYO2,441,6727,08
Atlantis Yatırım Holding4,800,42380,00
Atlas Yat. Ort.1,68-4,5573,81
AvivaSA Emeklilik Hayat14,130,575,40
Avrasya GMYO3,5918,87137,75
Avrasya Petrol ve Tur.3,3015,3881,32
Avrupa Yatırım Holding5,00-11,35224,68
Ayen Enerji5,684,2263,69
Ayes Çelik Hasır Ve Çit10,152,73363,47
Aygaz12,401,812,09
Bagfaş18,9710,1612,78
Bak Ambalaj17,88-4,89145,45
Balatacılar Balatacılık7,350,82492,74
Bantaş Ambalaj5,36-0,74112,70
Banvit24,860,8133,87
Baştaş Başkent Çimento8,30-1,78220,46
Batı Çimento4,427,8033,53
Batısöke Çimento2,6210,08100,00
Bayrak Taban Sanayi8,222,11
Bera Holding11,8913,35208,83
Berkosan Yalıtım6,26-1,57128,47
Beşiktaş Futbol Yat.3,05-2,8724,49
Beyaz Filo10,33-2,82230,05
Bilici Yatırım6,33-1,86120,83
Bim Mağazalar69,601,0250,62
Birko Mensucat1,26-6,67306,45
Birlik Mensucat2,41-4,74111,40
Bizim Mağazaları15,794,0242,60
Bomonti Elektrik24,1027,511782,81
Borusan Mannesmann15,706,2237,12
Borusan Yat. Paz.204,201,09240,82
Bosch Fren Sistemleri1.132,001,52293,36
Bossa13,141,5563,03
Brisa17,90-2,7790,85
Burçelik22,00-0,81278,66
Burçelik Vana66,15-1,85581,26
Bursa Çimento9,4421,65135,80
Carrefoursa23,90-7,44407,43
Casa Emtia Petrol66,5547,89608,73
Ceo Event Medya6,950,8789,78
Coca Cola İçecek61,003,1361,12
Cosmos Yat. Holding7,052,92245,59
Credıtwest Faktorıng5,8813,95104,17
Çelebi86,356,60-13,08
Çelik Halat18,7010,85187,69
Çemaş Döküm2,474,6697,05
Çemtaş14,891,3683,17
Çimbeton144,001,98249,01
Çimentaş33,60-6,67124,00
Çimsa15,353,1669,05
Çuhadaroğlu Metal6,49-5,94103,45
Dagi Giyim9,2615,75270,40
Dagi Yatırım Holding15,25-7,52574,78
Dardanel26,445,09597,63
Datagate Bilgisayar15,37-0,5296,80
Demısaş Döküm6,052,0273,85
Denge Holding5,60-5,72308,76
Deniz GMYO3,35-4,2959,21
Derimod9,75-2,3036,55
Derlüks Deri10,208,51152,11
Desa Deri7,394,6762,78
Despec Bilgisayar11,30-5,83166,51
Deva Holding23,820,17166,81
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,61-3,37
Diriteks Diriliş Tekstil3,616,18362,82
Ditaş Doğan29,56-1,27210,66
DO-CO416,7016,89-26,12
Doğan Burda21,10-0,09247,61
Doğan Holding2,56-1,5442,58
Doğtaş Kelebek Mobilya2,66-0,7561,21
Doğusan3,702,7877,88
Doğuş GMYO9,256,32104,19
Doğuş Otomotiv31,207,51227,73
Döktaş Dökümcülük33,802,306,81
Duran Doğan Basım22,162,2157,83
Dyo Boya11,340,09131,43
Eczacıbaşı İlaç6,890,0088,74
Eczacıbaşı Yatırım19,323,15100,57
Edip Gayrimenkul2,98-2,61114,39
Ege Endüstri1.415,508,88151,62
Ege Gübre137,509,82178,93
Ege Profil21,580,0080,28
Ege Seramik9,140,33148,47
Egeplast19,502,7456,00
Ekiz Kimya8,204,331244,26
Emek Elektrik3,39-1,74113,21
Eminiş Ambalaj24,00-10,111478,95
Emlak Konut GMYO1,931,5833,32
Enerjisa Enerji9,94-1,7847,56
Enka İnşaat7,21-0,9629,17
Erbosan27,501,4010,09
Ereğli Demir Çelik11,362,3428,97
Ersu Gıda5,312,31156,52
Escort Teknoloji6,000,67331,65
Esenboğa Elektrik18,04-6,82
Etiler Gıda4,82-0,41312,81
Euro Kapital Yat. Ort.3,52-5,63119,48
Euro Trend Yat. Ort.4,27-11,41257,68
Euro Yat. Ort.5,58-28,09395,67
Euro Yatırım Holding2,95-3,5996,67
Fade Gıda6,214,90
Fenerbahçe Futbol34,280,06136,90
Flap Kongre Toplantı Hiz.8,10-4,7177,24
F-M İzmit Piston121,20-0,41155,90
Fonet Bilgi Teknolojileri11,492,0449,41
Ford Otosan117,000,3476,97
Formet Çelik Kapı4,80-4,0060,00
Frigo Pak Gıda25,0211,20257,15
Galatasaray Sportif3,98-0,7596,06
Garanti Bankası9,456,66-15,17
Garanti Faktoring10,953,11182,95
Garanti Yat. Ort.2,961,37196,95
Gedik Y. Men. Değ.9,50-0,94202,07
Gediz Ambalaj19,70-4,65191,42
Gentaş5,11-4,49147,82
Gersan Elektrik6,521,40104,39
Global Men. Değ.4,84-2,22157,45
Global Yat. Holding4,721,51-3,08
Good-Year7,45-2,3683,95
Göltaş Çimento25,2210,1341,77
Gözde Girişim6,49-0,3126,26
GSD Denizcilik5,112,0099,61
GSD Holding2,25-0,8851,01
Gübre Fabrik.45,7219,75405,75
Güler Yat. Holding13,451,05562,56
Halk GMYO2,641,93126,68
Hatay Tekstil13,303,1897,51
Hedef Girişim6,150,16157,72
Hektaş13,102,9963,34
HUB Girişim17,231,7783,52
Hürriyet Gzt.2,230,9095,61
ICBC Turkey Bank6,71-1,7627,32
İdealist Danışmanlık12,8429,96286,75
İdealist GMYO6,22-0,16103,27
İhlas Ev Aletleri1,870,00-40,26
İhlas Gayrimenkul1,25-0,7921,44
İhlas Gazetecilik4,47-3,25-1,54
İhlas Holding1,150,8826,37
İhlas Yayın Holding1,16-2,5239,15
İndeks Bilgisayar16,55-0,1876,44
Info Yatırım12,9213,73165,70
İntema19,81-6,20113,93
Inveo Yatırım Holding28,84-4,19275,03
İpek Doğal Enerji12,344,6659,84
İskenderun Demir Çelik8,335,046,59


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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