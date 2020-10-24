Yatırımcı rehberi (8)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|10,42
|1,17
|460,22
|Acıpayam Selüloz
|17,86
|1,82
|182,83
|Adel Kalemcilik
|22,26
|-4,95
|41,78
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,03
|17,90
|112,14
|Afyon Çimento
|4,56
|-0,87
|100,15
|Ak Enerji
|2,35
|-9,96
|115,60
|Akbank
|5,06
|-2,69
|-37,61
|Akçansa
|13,76
|-2,20
|41,94
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,94
|-3,74
|228,91
|Akfen GMYO
|4,30
|0,94
|6,17
|Akın Tekstil
|20,40
|0,69
|47,93
|Akiş GMYO
|4,55
|31,50
|45,25
|Akmerkez GMYO
|70,40
|-9,74
|214,22
|Aksa
|8,47
|5,22
|20,94
|Aksa Enerji
|6,60
|-3,65
|73,68
|Aksigorta
|7,92
|-5,38
|46,18
|Aksu Enerji
|12,63
|-2,85
|-15,06
|Alarko Carrıer
|141,70
|4,11
|137,25
|Alarko GMYO
|18,31
|0,11
|24,57
|Alarko Holding
|6,24
|4,98
|6,22
|Albaraka Portföy Start-Up GSYF
|1.100,00
|0,46
|Albaraka Türk
|1,68
|3,07
|9,80
|Alcatel Lucent Teletaş
|34,72
|5,92
|188,37
|Alkim Kağıt
|13,88
|3,20
|156,10
|Alkim Kimya
|15,95
|9,85
|157,18
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,85
|-13,11
|595,12
|Altınyunus Çeşme
|51,00
|-7,27
|410,51
|Anadolu Efes
|22,94
|-0,52
|7,81
|Anadolu Grubu Holding
|20,40
|-0,39
|15,97
|Anadolu Hayat Emek.
|8,76
|3,67
|43,96
|Anadolu Isuzu
|16,88
|1,69
|38,70
|Anadolu Sigorta
|7,13
|0,71
|71,66
|Anel Elektrik
|3,68
|-6,42
|108,75
|Arçelik
|28,22
|2,84
|35,41
|ARD Bilişim Teknolojileri
|37,70
|-8,94
|Arena Bilgisayar
|37,00
|-0,05
|407,89
|Armada Bilgisayar
|57,65
|-1,96
|251,74
|Arsan Tekstil
|6,10
|-2,87
|70,39
|Artı Yatırım Holding
|8,70
|-34,29
|974,07
|Aselsan
|18,06
|0,06
|73,47
|Ata GMYO
|4,11
|-1,67
|-9,27
|Atakule GMYO
|2,66
|0,38
|38,54
|Atlantis Yatırım Holding
|9,25
|59,76
|825,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,85
|6,32
|91,40
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,50
|0,42
|8,16
|Avrasya GMYO
|3,65
|14,78
|141,72
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,27
|-2,97
|79,67
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.450,30
|0,08
|12,78
|Avrupa Yatırım Holding
|6,40
|52,38
|315,58
|Ayen Enerji
|5,98
|-8,00
|72,33
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|10,10
|26,41
|361,19
|Aygaz
|12,42
|-1,04
|2,26
|Bagfaş
|19,20
|4,52
|14,15
|Bak Ambalaj
|18,10
|3,72
|148,47
|Balatacılar Balatacılık
|7,57
|-27,70
|510,48
|Bantaş Ambalaj
|5,76
|18,52
|128,57
|Banvit
|25,70
|1,90
|38,40
|Baştaş Başkent Çimento
|9,00
|-3,95
|247,49
|Batı Çimento
|4,37
|3,55
|32,02
|Batısöke Çimento
|2,61
|5,67
|99,24
|Bayrak Taban Sanayi
|8,95
|0,34
|Bera Holding
|9,99
|-1,38
|159,48
|Berkosan Yalıtım
|6,95
|21,29
|153,65
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,29
|-3,24
|34,29
|Beyaz Filo
|11,33
|0,27
|262,00
|Bilici Yatırım
|5,87
|-0,68
|104,78
|Bim Mağazalar
|70,20
|0,72
|51,92
|Birko Mensucat
|1,39
|-16,27
|348,39
|Birlik Mensucat
|2,65
|0,38
|132,46
|Bizim Mağazaları
|16,56
|-2,19
|49,55
|Bomonti Elektrik
|12,05
|-13,31
|841,41
|Borusan Mannesmann
|15,55
|-1,21
|35,81
|Borusan Yat. Paz.
|167,00
|0,00
|178,73
|Bosch Fren Sistemleri
|909,90
|10,14
|216,18
|Bossa
|13,41
|5,59
|66,38
|Brisa
|15,65
|9,44
|66,86
|Burçelik
|22,12
|0,91
|280,72
|Burçelik Vana
|59,90
|3,19
|516,89
|Bursa Çimento
|6,91
|0,58
|72,60
|Carrefoursa
|22,26
|-13,45
|372,61
|Casa Emtia Petrol
|36,24
|19,92
|285,94
|Ceo Event Medya
|8,00
|-10,61
|118,45
|Coca Cola İçecek
|51,45
|-5,86
|35,90
|Cosmos Yat. Holding
|7,19
|-26,26
|252,45
|Credıtwest Faktorıng
|5,62
|9,98
|95,14
|Çelebi
|75,30
|-3,09
|-24,21
|Çelik Halat
|16,60
|10,67
|155,38
|Çemaş Döküm
|2,20
|3,29
|75,51
|Çemtaş
|14,72
|3,15
|81,08
|Çimbeton
|143,70
|7,64
|248,28
|Çimentaş
|33,76
|2,24
|125,07
|Çimsa
|13,68
|-0,87
|50,66
|Çuhadaroğlu Metal
|6,57
|-4,64
|105,96
|Dagi Giyim
|12,69
|-11,81
|407,60
|Dagi Yatırım Holding
|19,80
|11,80
|776,11
|Dardanel
|26,90
|-3,24
|609,76
|Datagate Bilgisayar
|16,62
|7,92
|112,80
|Demısaş Döküm
|6,55
|0,61
|88,22
|Denge Holding
|5,15
|8,88
|275,91
|Deniz GMYO
|3,69
|5,13
|75,37
|Derimod
|10,55
|6,57
|47,76
|Derlüks Deri
|8,48
|-5,67
|109,60
|Desa Deri
|7,30
|0,41
|60,79
|Despec Bilgisayar
|13,45
|6,92
|217,22
|Deva Holding
|22,90
|13,25
|156,50
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,90
|-10,05
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,45
|-8,58
|214,10
|Ditaş Doğan
|31,76
|-1,98
|233,78
|DO-CO
|322,00
|-2,75
|-42,91
|Doğan Burda
|21,00
|-12,50
|245,96
|Doğan Holding
|2,49
|1,22
|38,68
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,87
|6,30
|73,94
|Doğusan
|3,95
|0,77
|89,90
|Doğuş GMYO
|9,50
|-3,36
|109,71
|Doğuş Otomotiv
|19,53
|10,28
|105,15
|Döktaş Dökümcülük
|34,56
|4,79
|9,21
|Duran Doğan Basım
|22,12
|1,94
|57,55
|Dyo Boya
|12,02
|-10,90
|145,31
|Eczacıbaşı İlaç
|7,15
|2,58
|95,86
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,10
|-2,15
|98,29
|Edip Gayrimenkul
|3,40
|-1,16
|144,60
|Ege Endüstri
|1.002,30
|26,89
|78,17
|Ege Gübre
|126,00
|2,27
|155,60
|Ege Profil
|21,10
|-3,21
|76,27
|Ege Seramik
|7,05
|1,59
|91,65
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,60
|-10,61
|400,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|2,06
|3,52
|428,21
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,39
|13,93
|595,00
|Egeplast
|19,47
|-2,94
|55,76
|Ekiz Kimya
|9,51
|-2,86
|1459,02
|Emek Elektrik
|4,63
|19,33
|191,19
|Eminiş Ambalaj
|27,00
|-28,15
|1676,32
|Emlak Konut GMYO
|1,82
|-5,70
|25,72
|Enerjisa Enerji
|9,50
|0,74
|41,03
|Enka İnşaat
|7,15
|-0,56
|28,09
|Erbosan
|27,80
|-1,21
|11,29
|Ereğli Demir Çelik
|10,08
|3,81
|14,44
|Ersu Gıda
|5,79
|2,84
|179,71
|Escort Teknoloji
|6,36
|2,25
|357,55
|Esenboğa Elektrik
|18,32
|21,89
|Etiler Gıda
|3,70
|2,78
|216,89
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,70
|6,94
|130,71
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,91
|-11,69
|311,28
|Euro Yat. Ort.
|6,01
|60,27
|433,87
|Euro Yatırım Holding
|2,84
|-2,74
|89,33
|Fade Gıda
|6,41
|-3,90
|Fenerbahçe Futbol
|37,96
|3,15
|162,34
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.157,80
|0,07
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,20
|15,94
|57,55
|F-M İzmit Piston
|124,50
|-0,16
|162,86
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,67
|-5,16
|64,76
|Ford Otosan
|98,20
|7,79
|48,53
|Formet Çelik Kapı
|6,70
|0,15
|123,33
|Frigo Pak Gıda
|22,38
|1,82
|219,47
|Galatasaray Sportif
|3,85
|-5,87
|89,66
|Garanti Bankası
|7,07
|-1,53
|-36,54
|Garanti Faktoring
|11,00
|-0,99
|184,24
|Garanti Yat. Ort.
|3,61
|15,71
|262,16
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,03
|8,67
|218,92
|Gediz Ambalaj
|18,69
|3,26
|176,48
|Gentaş
|3,97
|5,87
|92,53
|Gersan Elektrik
|6,82
|-3,54
|113,79
|Global Men. Değ.
|4,89
|-2,78
|160,11
|Global Yat. Holding
|6,09
|-0,33
|25,05
|Good-Year
|6,33
|6,93
|56,30
|Göltaş Çimento
|26,28
|4,62
|47,72
|Gözde Girişim
|6,45
|-2,12
|25,49
|GSD Denizcilik
|4,84
|-3,97
|89,06
|GSD Holding
|2,34
|-1,68
|57,05
|Gübre Fabrik.
|35,60
|0,11
|293,81
|Güler Yat. Holding
|14,46
|-0,96
|612,32
|Halk GMYO
|2,72
|5,84
|133,55
|Hatay Tekstil
|13,15
|-6,00
|95,28
|Hedef Girişim
|5,88
|2,26
|146,41
|Hektaş
|13,40
|-1,83
|67,08
|HUB Girişim
|18,32
|2,46
|95,13
|Hürriyet Gzt.
|2,51
|5,02
|120,18
|ICBC Turkey Bank
|7,09
|1,29
|34,54
|İdealist Danışmanlık
|11,64
|10,12
|250,60
|İdealist GMYO
|6,86
|-5,12
|124,18
|İhlas Ev Aletleri
|2,06
|-5,50
|-34,19
|İhlas Gayrimenkul
|1,36
|-8,88
|32,13
|İhlas Gazetecilik
|4,86
|-21,23
|7,05
|İhlas Holding
|1,28
|7,56
|40,66
|İhlas Yayın Holding
|1,38
|-2,13
|65,54
|İndeks Bilgisayar
|18,29
|5,36
|94,99
|Info Yatırım
|11,50
|-13,47
|136,49
|İntema
|20,36
|2,00
|119,87
|Inveo Yatırım Holding
|28,20
|-5,69
|266,71
|İpek Doğal Enerji
|12,03
|-5,94
|55,83
|İskenderun Demir Çelik
|7,83
|3,16
|0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)