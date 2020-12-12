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Ekonomi Yatırımcı rehberi (7)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (7)

Yeniakit Publisher
2020-12-12 11:05:23 -
Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

VEM Borçlanma Araçları EYF0,0252230,32
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,023730,26
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0998840,20
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0719870,20
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,096160,20
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,020740,99
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0177970,39
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0768985,17
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1277764,78
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0857133,60
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0478923,25
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0365363,14
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF0,0231723,71
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,019173,45
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF0,046783,04
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,0349183,04
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,0224312,35
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0425873,47
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0605633,30
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0285861,74
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0137961,64
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0265641,38
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0504140,46
NN Hay. Em. Altın EYF0,0303660,35
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0504710,25
VEM Altın Katılım EYF0,0522570,24
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0484610,19
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

VEM Para Piyasası EYF0,0670000,27
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0720330,27
HEM Para Piyasası EYF0,0244470,27
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0703920,27
ZEM Para Piyasası EYF0,0271110,27
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,020676-0,57
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,051213-0,49
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,080258-0,48
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,020461-0,47
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF0,010969-0,46
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,073625-0,90
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,048055-0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,019590-1,46
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,019797-1,10
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,019661-1,10
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,020507-1,05
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,020088-1,00
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,013191-0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF0,015172-0,45
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,015963-0,41
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,048407-0,24
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,051836-0,23
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,047357-0,22


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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