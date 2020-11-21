Yatırımcı rehberi (7)
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020772
|1,28
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,021014
|1,24
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,049439
|1,23
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037214
|1,23
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,030897
|1,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,020377
|1,72
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017317
|0,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,045492
|5,61
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,046201
|4,44
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,107678
|4,33
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,082409
|3,95
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,128762
|3,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,026558
|3,23
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,078624
|2,73
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,034252
|2,71
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,026017
|2,70
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020883
|2,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,039513
|2,25
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,056254
|2,11
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,023237
|2,06
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,033389
|2,01
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016884
|1,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,071513
|0,26
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,069887
|0,26
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025208
|0,26
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,065957
|0,26
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,070069
|0,26
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,073321
|-0,80
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,056773
|-0,58
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,065081
|-0,56
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,073436
|-0,43
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,052657
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,048340
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014258
|-1,41
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032023
|-1,03
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,098322
|-0,47
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,176482
|-0,31
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,124468
|-0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028489
|-1,18
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,026265
|-0,20
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013537
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,049551
|-2,03
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,045291
|-2,00
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,049306
|-2,00
|VEM Altın Katılım EYF
|0,051365
|-2,00
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,047677
|-1,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)