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Ekonomi Yatırımcı rehberi (7)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (7)

Yeniakit Publisher
2020-11-07 11:18:48 -
Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,050649 5,25
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,076309 5,08
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,143886 5,05
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,142598 4,99
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,054784 4,98
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,019525 3,12
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017425 3,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,044075 9,86
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,041293 7,08
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,045738 5,55
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,041061 5,36
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,073157 5,36
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,075695 6,19
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,129343 5,88
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,182971 5,76
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,102019 5,67
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,109128 5,27
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,052513 5,51
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,036755 5,39
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,031026 3,80
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,021598 3,35
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,031068 3,29
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,054343 4,50
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,054253 4,50
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,053128 4,50
NN Hay. Em. Altın EYF 0,033858 4,49
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,056359 4,49
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068688 0,20
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,073523 0,19
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025061 0,18
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030699 0,18
HEM Para Piyasası EYF 0,024125 0,17
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010721 -0,51
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041293 -0,48
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047920 -0,45
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,076183 -0,32
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035892 -0,30
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,075723 -0,29
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,043857 -0,25
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,023734 -0,23
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,075705 -0,19
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,078787 -0,17


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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