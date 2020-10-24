  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yatırımcı rehberi (7)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (7)

Yeniakit Publisher
2020-10-24 11:04:00 -
Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,068669 0,49
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020229 0,48
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,050844 0,46
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,031548 0,45
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,071876 0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,019317 0,70
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,068716 7,74
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,040523 1,98
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,028208 1,89
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,045735 1,55
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,093925 1,47
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019747 1,32
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,023848 1,22
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,014217 1,19
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019321 1,11
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,024222 1,07
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,051501 3,81
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,036191 3,73
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026649 2,17
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,022272 1,72
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,032075 1,71
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,053779 1,35
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,047630 1,32
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,055748 1,26
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,050124 1,25
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016678 1,23
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027609 0,21
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030592 0,21
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068415 0,21
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,070136 0,20
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063277 0,20
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,056267 -1,08
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063492 -0,91
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,069225 -0,90
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087515 -0,90
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,116553 -0,89
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016933 -0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,171088 -1,28
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019716 -1,18
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032106 -1,17
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,095285 -1,13
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,120486 -1,00
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028772 -1,18
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013009 -0,14


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Artık eskisi gibi olmayacak" dedi ve Türkiye'yi uyardı: 2020'de değişti

İstanbul'da eylül ayında hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesinin ardından İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şen,..
Bekçinin üzerine tüfekle yürüyünce silahlar patladı!
Gündem

Bekçinin üzerine tüfekle yürüyünce silahlar patladı!

Denizli’de, yol kavgası yüzünden silahlar çekildi. Tüfekle üzerine yürüyen üç kişiyi durdurmak isteyen bekçi, bir kişiyi kolundan vurarak ya..
4 polis, görevi kötüye kullanmaktan tutuklandı
Gündem

4 polis, görevi kötüye kullanmaktan tutuklandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde görevli 1’i komiser 4 polis hakkında görevi kötüye kullanmaktan açılan soruşturma tamamlandı. ..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay