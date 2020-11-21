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Ekonomi Yatırımcı rehberi (6)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (6)

Yeniakit Publisher
2020-11-21 11:05:01 -
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8504141,79
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,6060281,62
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2393891,48
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu178,0450760,97
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2584130,89
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,2116631,82
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu2,1249441,13
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu1,1862021,09
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu2,3100131,08
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,1732910,80
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,6262215,86
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,4031485,66
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0534695,52
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1057185,44
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF16,9769514,98
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0393188,12
Tacirler Portföy Değ. Fon3,3484184,61
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,3676913,17
HSBC Portföy Değ. Fon126,6983073,07
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,1130122,39
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,5208172,74
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,2099722,40
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1922792,26
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,2635622,15
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,1962230,68
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0293850,27
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0606840,26
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6220840,26
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,8794400,26
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,8852000,26
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF720,871520-2,21
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,214847-1,02
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,086767-0,94
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,706342-0,87
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu9,017739-0,86
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,042717-2,07
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,023795-1,58
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,633879-1,52
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,042428-0,75
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,082477-0,72
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,111758-2,01
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,055650-1,66
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,111352-1,27
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)106,242168-0,08
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Ak Portföy AGI Değ. Fon1,367894-1,45
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,022003-0,39
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,110090-0,18
Qinvest Portföy Değ. Fon0,071774-0,02
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,041876-0,02
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,860692-2,04
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,060665-2,01
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,958592-1,96
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,168297-1,94
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,769688-1,74
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Gümüş BYF37,702878-3,57
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF44,872748-3,20
QNB Finans Portföy Altın BYF39,801383-3,17
Gedik Portföy Altın Fon0,970773-2,32
HSBC Portföy Altın Fonu3,817209-2,12


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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