Yatırımcı rehberi (6)
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,586225
|0,76
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,232564
|0,56
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,060810
|0,37
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,824979
|0,31
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|7,933099
|0,30
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,123540
|0,56
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024133
|0,47
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,724191
|0,33
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,570422
|0,11
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|98,023953
|7,90
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,083336
|3,70
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047722
|3,68
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042154
|3,13
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,074707
|2,97
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|7,942751
|2,07
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,748026
|2,05
|Global Md Portföy İki. Değ. Fonu
|0,023604
|1,44
|HSBC Portföy Değ. Fon
|120,306448
|1,20
|Gedik Portföy Karma Fon
|1,089603
|1,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,067066
|7,61
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,153792
|4,43
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,170914
|1,96
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,227103
|1,51
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,394429
|1,50
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,663607
|2,30
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,133457
|1,21
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,113544
|1,19
|İş Portföy Altın Fonu
|0,052440
|1,17
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,067770
|1,16
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,018532
|0,24
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,060062
|0,23
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,615760
|0,23
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,870559
|0,23
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|100,763611
|0,22
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,086846
|-1,79
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,044306
|-1,63
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,073211
|-1,34
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,130906
|-1,11
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,059169
|-0,99
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009217
|-2,84
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,035206
|-2,72
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042257
|-1,70
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,082683
|-1,70
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,613507
|-1,52
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,079088
|-3,15
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|127,568281
|-3,00
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,109678
|-1,99
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,099583
|-1,90
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,047846
|-1,53
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,035795
|-1,20
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,105388
|-0,92
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,380542
|-0,88
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,908899
|-0,58
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,021823
|-0,52
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,244921
|-1,29
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,029262
|-1,20
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,004188
|-1,09
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,030542
|-1,02
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,292402
|-0,78
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,756930
|-0,22
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|48,309071
|-0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)