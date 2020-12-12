Yatırımcı rehberi (5)
İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,83 ile Actus Portföy His. Sen. Fonu oldu.
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF ise yüzde 1,46'lık gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,609850
|-1,83
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,585960
|-1,30
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|105,078964
|-0,99
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,234218
|-0,78
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,114952
|-0,64
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,830781
|-0,53
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,043848
|-0,50
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,108591
|-0,46
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,055813
|-0,45
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,615218
|-0,45
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,01959
|-1,46
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019797
|-1,10
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019661
|-1,10
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020507
|-1,05
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,020088
|-1,00
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,073625
|-0,90
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019103
|-0,83
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,020496
|-0,80
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,020108
|-0,75
|VEM Katkı EYF
|0,019217
|-0,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)