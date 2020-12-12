Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,83 ile Actus Portföy His. Sen. Fonu oldu.

VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF ise yüzde 1,46'lık gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler



Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,609850 -1,83 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,585960 -1,30 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 105,078964 -0,99 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,234218 -0,78 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,114952 -0,64 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,830781 -0,53 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,043848 -0,50 TEB Portföy Altın Fonu 0,108591 -0,46 Deniz Port. Altın Fonu 0,055813 -0,45 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,615218 -0,45 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler



VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,01959 -1,46 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019797 -1,10 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019661 -1,10 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020507 -1,05 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,020088 -1,00 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,073625 -0,90 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019103 -0,83 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,020496 -0,80 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,020108 -0,75 VEM Katkı EYF 0,019217 -0,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)