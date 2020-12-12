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Ekonomi Yatırımcı rehberi (5)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (5)

Yeniakit Publisher
2020-12-12 11:04:33 -
Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,83 ile Actus Portföy His. Sen. Fonu oldu.

VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF ise yüzde 1,46'lık gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Actus Portföy His. Sen. Fonu2,609850-1,83
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,585960-1,30
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)105,078964-0,99
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,234218-0,78
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,114952-0,64
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,830781-0,53
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,043848-0,50
TEB Portföy Altın Fonu0,108591-0,46
Deniz Port. Altın Fonu0,055813-0,45
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu1,615218-0,45
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,01959-1,46
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,019797-1,10
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,019661-1,10
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,020507-1,05
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,020088-1,00
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,073625-0,90
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,019103-0,83
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,020496-0,80
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,020108-0,75
VEM Katkı EYF0,019217-0,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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