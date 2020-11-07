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Ekonomi Yatırımcı rehberi (5)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (5)

Yeniakit Publisher
2020-11-07 11:17:38 -
Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 0,80 ile Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu oldu.

Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF ise yüzde 0,51'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,049225 -0,80
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,804696 -0,76
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025927 -0,63
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,413400 -0,55
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 118,570747 -0,36
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,251077 -0,33
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 173,547498 -0,32
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,86666 -0,22
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,227928 -0,18
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,014836 -0,10
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010721 -0,51
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041293 -0,48
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,04792 -0,45
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,076183 -0,32
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035892 -0,30
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,075723 -0,29
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,043857 -0,25
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,023734 -0,23
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,075705 -0,19
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,078787 -0,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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