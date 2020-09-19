  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yatırımcı rehberi (5)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (5)

Yeniakit Publisher
2020-09-19 11:13:25 -
Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,67 ile İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF ise yüzde 1,70'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,104334 -1,67
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,766301 -1,53
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,076833 -1,44
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039264 -1,44
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,403634 -0,93
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,032678 -0,50
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,04317 -0,18
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,044521 -0,06
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 0,998053 -0,05
İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,040147 -0,05
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,159933 -1,70
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,088948 -1,67
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,112141 -1,49
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,0307 -1,01
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,026838 -0,24
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,098748 -0,19
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012957 -0,17
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018084 -0,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Ateşle oynayanlar yanacak' demişti! Savaş uçakları havalandı
Dünya

'Ateşle oynayanlar yanacak' demişti! Savaş uçakları havalandı

Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Ren Guoqiang, ülkesinin Tayvan Boğazı'nda tatbikat yapacağını duyurup, kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan'ın ..
Gerilim bu kez patladı! Dünyaya duyurdular: Rus jetlerini yakaladık
Dünya

Gerilim bu kez patladı! Dünyaya duyurdular: Rus jetlerini yakaladık

İngiltere, Kuzey denizi üstünde uçan 2 Rus savaş jetini tespit ettiklerini dünyaya duyurdu.

Müge Anlı haberimizi bağlamından kopardılar, çarpıtmak için çırpındılar Algı çeteleri aynı cephede! Bu panik neden?
Gündem

Müge Anlı haberimizi bağlamından kopardılar, çarpıtmak için çırpındılar Algı çeteleri aynı cephede! Bu panik neden?

Müge Anlı’nın; içinde taciz, tecavüz, cinayet gibi her türlü pisliğin yer aldığı iğrenç olayları ekranlarda ve 80 milyonun gözü önünde pişir..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı