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Ekonomi Yatırımcı rehberi (4)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (4)

Yeniakit Publisher
2020-11-21 11:04:11 -
Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,12 ile İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 5,61'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0393188,12
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,6262215,86
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,4031485,66
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0534695,52
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1057185,44
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF16,9769514,98
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,4835834,77
Tacirler Portföy Değ. Fon3,3484184,61
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0793144,29
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,1152504,28
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0454925,61
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0462014,44
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1076784,33
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0824093,95
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1287623,93
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0780123,93
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1478093,92
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1674203,92
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1388293,80
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,1037423,78

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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