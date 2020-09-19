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Ekonomi Yatırımcı rehberi (4)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (4)

Yeniakit Publisher
2020-09-19 11:12:35 -
Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 9,49 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF ise yüzde 3,30'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009161 9,49
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,560328 5,41
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,970801 3,68
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,998909 3,57
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078926 3,28
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,035571 3,19
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,802252 3,09
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,243040 2,96
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,105388 2,72
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,679167 2,56
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047048 3,30
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,033055 3,30
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,020585 2,85
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,029647 2,84
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037979 2,72
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,022174 1,91
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,026268 1,90
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037907 1,74
HEM Katılım Dinamik Değişken EYF 0,025403 1,62
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,042436 1,59

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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