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Ekonomi Yatırımcı rehberi (3)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (3)

Yeniakit Publisher
2020-12-12 11:03:53 -
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,45, BES fonları yüzde 0,19 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,32 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,56 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında en fazla yüzde 0,15 ile borçlanma araçları fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ



Yatırım Fonları0,4530125643
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,15725715
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,6018162
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,3268634
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,6470655
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,2634268
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,341349
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,2626250
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ



Emeklilik Fonları (BES)0,1926217785
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,15551243
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,89220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi2,5629272
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,051168531
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,8728271
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,131688
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,2616160

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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