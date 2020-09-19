  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yatırımcı rehberi (2)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (2)

Yeniakit Publisher
2020-09-19 11:12:35 -
Yatırımcı rehberi (2)

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2019 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2019 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 291,20 468,90 474,20 1,13 62,84
Cumhuriyet 1.939,00 3.111,00 3.145,00 1,09 62,20
ABD Doları 5,9500 7,4790 7,5740 1,27 27,29
Avro 6,6820 8,8580 8,9650 1,21 34,17
İngiliz Sterlini 7,8750 9,6140 9,8480 2,43 25,05
İsviçre Frangı 6,1820 8,2620 8,3560 1,14 35,17

(Sürecek)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Ateşle oynayanlar yanacak' demişti! Savaş uçakları havalandı
Dünya

'Ateşle oynayanlar yanacak' demişti! Savaş uçakları havalandı

Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Ren Guoqiang, ülkesinin Tayvan Boğazı'nda tatbikat yapacağını duyurup, kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan'ın ..
Gerilim bu kez patladı! Dünyaya duyurdular: Rus jetlerini yakaladık
Dünya

Gerilim bu kez patladı! Dünyaya duyurdular: Rus jetlerini yakaladık

İngiltere, Kuzey denizi üstünde uçan 2 Rus savaş jetini tespit ettiklerini dünyaya duyurdu.

Müge Anlı haberimizi bağlamından kopardılar, çarpıtmak için çırpındılar Algı çeteleri aynı cephede! Bu panik neden?
Gündem

Müge Anlı haberimizi bağlamından kopardılar, çarpıtmak için çırpındılar Algı çeteleri aynı cephede! Bu panik neden?

Müge Anlı’nın; içinde taciz, tecavüz, cinayet gibi her türlü pisliğin yer aldığı iğrenç olayları ekranlarda ve 80 milyonun gözü önünde pişir..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı