Yatırımcı rehberi (10)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ereğli Demir Çelik
|14,34
|11,62
|23,41
|Tümosan Motor ve Traktör
|12,65
|10,58
|19,57
|Borusan Mannesmann
|18,17
|15,99
|13,63
|İş Y. Men. Değ.
|14,66
|12,99
|12,86
|İskenderun Demir Çelik
|9,62
|8,64
|11,34
|Albaraka Türk
|1,87
|1,68
|11,31
|Aksa
|11,71
|10,74
|9,03
|Arçelik
|30,92
|28,44
|8,72
|Anadolu Grubu Holding
|23,88
|21,98
|8,64
|Kardemir (D)
|5,33
|4,91
|8,55
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|1620,40
|1746,00
|-7,19
|Emlak Konut GMYO
|1,99
|2,13
|-6,57
|Gübre Fabrik.
|47,86
|51,10
|-6,34
|MLP Sağlık
|18,64
|19,87
|-6,19
|T.S.K.B.
|1,82
|1,93
|-5,70
|Akiş GMYO
|3,65
|3,84
|-4,95
|Pınar Süt
|21,06
|22,12
|-4,79
|Bizim Mağazaları
|15,44
|16,20
|-4,69
|Kerevitaş Gıda
|6,69
|6,96
|-3,88
|Bagfaş
|19,20
|19,91
|-3,57
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Petkim
|15.279.131.628
|Garanti Bankası
|15.070.478.190
|Şişe Cam
|12.872.332.772
|Kardemir (D)
|10.021.459.304
|Doğan Holding
|7.893.070.292
|Ereğli Demir Çelik
|6.502.415.231
|Odaş Elektrik
|5.811.350.085
|Türk Hava Yolları
|5.356.330.158
|Tüpraş
|5.200.401.769
|Sasa Polyester
|4.318.168.145
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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