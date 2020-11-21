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Ekonomi Yatırımcı rehberi (10)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (10)

Yeniakit Publisher
2020-11-21 11:06:21 -
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kartonsan2724,502145,0027,02
Bursa Çimento9,447,7621,65
Gübre Fabrik.45,7238,1819,75
DO-CO416,70356,5016,89
Türk Traktör144,30129,9011,09
Tümosan Motor ve Traktör11,3610,2311,05
Kardemir (D)4,814,3610,32
Bagfaş18,9717,2210,16
Koza Madencilik13,6912,499,61
Tofaş Oto. Fab.29,2226,809,03
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Alcatel Lucent Teletaş27,9629,66-5,73
T.S.K.B.2,222,30-3,48
Akiş GMYO3,673,80-3,42
Özak GMYO4,244,38-3,20
Brisa17,9018,41-2,77
Mavi Giyim46,3247,50-2,48
Good-Year7,457,63-2,36
Aksa Enerji7,177,34-2,32
Anadolu Efes22,1822,60-1,86
Enerjisa Enerji9,9410,12-1,78
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası34.261.335.301

Yapı ve Kredi Bank.13.518.214.302

Kardemir (D)13.056.992.493

Türk Hava Yolları10.459.302.260

Akbank8.395.980.161

Şişe Cam5.690.847.916

Vakıflar Bankası5.673.561.233

İş Bankası (C)4.415.640.625

Petkim4.352.879.342

Tüpraş4.168.044.830

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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