Yatırımcı rehberi (10)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|1220,40
|919,00
|32,80
|Gözde Girişim
|6,96
|5,55
|25,41
|Doğuş Otomotiv
|20,66
|16,90
|22,25
|Kartonsan
|2168,50
|1812,80
|19,62
|Vestel
|19,19
|16,57
|15,81
|Odaş Elektrik
|3,60
|3,11
|15,76
|Aksa Enerji
|7,14
|6,17
|15,72
|Türk Traktör
|130,00
|112,80
|15,25
|Coca Cola İçecek
|51,65
|44,90
|15,03
|Otokar
|204,20
|181,10
|12,76
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|T.S.K.B.
|2,13
|2,55
|-16,47
|Pınar Et Ve Un
|24,20
|24,50
|-1,22
|Şekerbank
|1,80
|1,81
|-0,55
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|10.523.440.789
|T.S.K.B.
|10.306.959.600
|Kardemir (D)
|6.882.488.075
|Şişe Cam
|6.249.749.328
|Türk Hava Yolları
|4.979.952.378
|Petkim
|4.568.299.590
|Aselsan
|4.074.283.666
|Odaş Elektrik
|3.511.278.090
|Şekerbank
|2.868.147.503
|Yapı ve Kredi Bank.
|2.842.157.981
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)