  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yatırımcı rehberi (10)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (10)

Yeniakit Publisher
2020-10-24 11:04:30 -
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 1238,20 769,00 61,01
T.S.K.B. 1,82 1,28 42,19
Akiş GMYO 4,55 3,46 31,50
Ege Endüstri 1002,30 789,90 26,89
Deva Holding 22,90 20,22 13,25
Otokar 170,50 152,00 12,17
Doğuş Otomotiv 19,53 17,71 10,28
Alkim Kimya 15,95 14,52 9,85
Brisa 15,65 14,30 9,44
Pınar Et Ve Un 26,92 24,90 8,11
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 3,22 3,55 -9,30
Petkim 4,21 4,63 -9,07
ARD Bilişim Teknolojileri 37,70 41,40 -8,94
Net Holding 3,28 3,53 -7,08
Kerevitaş Gıda 7,04 7,57 -7,00
İpek Doğal Enerji 12,03 12,79 -5,94
Coca Cola İçecek 51,45 54,65 -5,86
Emlak Konut GMYO 1,82 1,93 -5,70
Tekfen Holding 14,59 15,45 -5,57
Zorlu Enerji 2,75 2,91 -5,50
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası 10.948.704.341
T.S.K.B. 6.544.037.701
Şişe Cam 6.362.537.114
Şekerbank 3.623.650.517
Akbank 3.391.363.389
Aselsan 3.180.953.243
Yapı ve Kredi Bank. 3.053.663.073
Petkim 3.040.751.300
Turkcell 2.808.245.482
Kardemir (D) 2.770.117.690

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Artık eskisi gibi olmayacak" dedi ve Türkiye'yi uyardı: 2020'de değişti

İstanbul'da eylül ayında hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesinin ardından İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şen,..
Bekçinin üzerine tüfekle yürüyünce silahlar patladı!
Gündem

Bekçinin üzerine tüfekle yürüyünce silahlar patladı!

Denizli’de, yol kavgası yüzünden silahlar çekildi. Tüfekle üzerine yürüyen üç kişiyi durdurmak isteyen bekçi, bir kişiyi kolundan vurarak ya..
4 polis, görevi kötüye kullanmaktan tutuklandı
Gündem

4 polis, görevi kötüye kullanmaktan tutuklandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde görevli 1’i komiser 4 polis hakkında görevi kötüye kullanmaktan açılan soruşturma tamamlandı. ..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay