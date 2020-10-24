Yatırımcı rehberi (10)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|1238,20
|769,00
|61,01
|T.S.K.B.
|1,82
|1,28
|42,19
|Akiş GMYO
|4,55
|3,46
|31,50
|Ege Endüstri
|1002,30
|789,90
|26,89
|Deva Holding
|22,90
|20,22
|13,25
|Otokar
|170,50
|152,00
|12,17
|Doğuş Otomotiv
|19,53
|17,71
|10,28
|Alkim Kimya
|15,95
|14,52
|9,85
|Brisa
|15,65
|14,30
|9,44
|Pınar Et Ve Un
|26,92
|24,90
|8,11
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|3,22
|3,55
|-9,30
|Petkim
|4,21
|4,63
|-9,07
|ARD Bilişim Teknolojileri
|37,70
|41,40
|-8,94
|Net Holding
|3,28
|3,53
|-7,08
|Kerevitaş Gıda
|7,04
|7,57
|-7,00
|İpek Doğal Enerji
|12,03
|12,79
|-5,94
|Coca Cola İçecek
|51,45
|54,65
|-5,86
|Emlak Konut GMYO
|1,82
|1,93
|-5,70
|Tekfen Holding
|14,59
|15,45
|-5,57
|Zorlu Enerji
|2,75
|2,91
|-5,50
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|10.948.704.341
|T.S.K.B.
|6.544.037.701
|Şişe Cam
|6.362.537.114
|Şekerbank
|3.623.650.517
|Akbank
|3.391.363.389
|Aselsan
|3.180.953.243
|Yapı ve Kredi Bank.
|3.053.663.073
|Petkim
|3.040.751.300
|Turkcell
|2.808.245.482
|Kardemir (D)
|2.770.117.690
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)