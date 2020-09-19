Yatırımcı rehberi (10)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|2,50
|2,24
|11,61
|Alarko Holding
|5,63
|5,13
|9,75
|Kartonsan
|710,00
|650,30
|9,18
|Alarko GMYO
|16,19
|14,87
|8,88
|Enka İnşaat
|7,20
|6,66
|8,11
|Bagfaş
|16,18
|15,00
|7,87
|Aksa Enerji
|5,87
|5,45
|7,71
|Sasa Polyester
|16,90
|15,70
|7,64
|Doğan Holding
|2,32
|2,16
|7,41
|Net Holding
|2,40
|2,24
|7,14
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|TAV Havalimanları
|15,53
|16,22
|-4,25
|Mavi Giyim
|38,38
|39,94
|-3,91
|Pegasus
|46,70
|48,38
|-3,47
|Aygaz
|11,28
|11,65
|-3,18
|Vakıflar Bankası
|3,98
|4,11
|-3,16
|Türk Hava Yolları
|10,65
|10,93
|-2,56
|Selçuk Ecza Deposu
|8,49
|8,71
|-2,53
|Brisa
|11,50
|11,77
|-2,29
|MLP Sağlık
|17,07
|17,42
|-2,01
|Garanti Bankası
|6,66
|6,79
|-1,91
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|7.674.178.602
|Petkim
|5.152.494.636
|Şişe Cam
|3.544.531.238
|Garanti Bankası
|1.998.118.221
|Sasa Polyester
|1.892.388.918
|Halk GMYO
|1.802.443.026
|Tüpraş
|1.647.508.747
|Zorlu Enerji
|1.521.584.988
|Aselsan
|1.515.281.984
|Türk Hava Yolları
|1.499.838.075
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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