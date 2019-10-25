Yatırımcı dostu bütçe geliyor! Hükümet üretici için kesenin ağzını açıyor

Akit Ekonomi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, refah ile kalkınmayı arttırmayı odağa alıyor. Üretime dayalı büyümeye vurgu yapılan teklifte 2 milyon 100 bini aşkın çiftçiyi mutlu edecek maddeler de yer alıyor.

Çiftçiye müjde

Buna göre tarıma ayrılan kaynak 33,4 milyar liraya çıkarılacak. Destekleme programları için 22 milyar lira, yatırım ödenekleri için 5,1 milyar lira kaynak ayrılacak.

Kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal kitlenin finansmanı ve ihracat teşvikleri için 6,3 milyar lira tahsis edilecek. Destekleme programları için ayrılan kaynak 2019 yılı ödeneklerine göre yüzde 36,6 arttırılıyor.

Reel sektöre iyi haber

2020 bütçe teklifinde reel sektör desteklerinin gelecek sene de devam edeceği dile getiriliyor. Söz konusu destekler için bütçeden 44,5 milyar lira ödeme yapılacak.

Sigorta prim desteği ve diğer teşvikler kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 25,3 milyar lira aktarılacak. Reel sektöre sağlanacak Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli krediler ise devlete 5 milyar liraya mâl olacak.

Sanayinin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli düşük maliyetli finansman ihtiyacını karşılamak üzere stratejik adımlar atılacak. Kalkınma Bankası ve Eximbank’a 2020 bütçesinden 750’şer milyon lira ayrılacak. Ar-Ge ve inovasyona ayrılan kaynak arttırılacak. Kamu ve özel sektörün Ar-Ge harcamaları için ayrılan miktar 5,5 milyar lirayı bulacak.

Kamu da atağa geçiyor

Hükümet, üretim ve ihracat atılımının devam etmesi; mega projelerin hayata geçirilmesi için 2020’de de kesenin ağzını açacak. Merkezi yönetim kurum ve kuruluşları tarafından önümüzdeki yıl toplamda 88,5 milyar lira kamu yatırımı yapılacak. Bu sayede sanayide rekabetçilik ve verimlilik artırılacak, üretim ile ihracat güçlenecek, büyüme hedefleri tutturulacak.

İlaveten kamuya 2020’de 60 bin yeni personel alınacak. Personel ilanları belli periyotlarla açıklanacak.

Takvim işlemeye başladı

AK Parti hükümetlerinin 18., Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ise 2. bütçe kanun teklifi önceTBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun gündemine gelecek. 6 Kasım’da bütçenin geneli üzerindeki görüşmelere başlanacak. 7 Kasım’dan itibaren de kurumların bütçeleri ele alınacak. 29 Kasım itibariyle görüşmelerin komisyon aşaması tamamlanacak.