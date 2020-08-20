Yatırım yarışı devam ediyor

Pandemi tehdidini bertaraf eden Türkiye, büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor. Bunda hükümetin devreye aldığı tedbirlerin, uyguladığı reformların yanı sıra altının gördüğü teveccühün payı büyük.

Ekonomi iyi durumda

Nitekim ons altının bir ara 2 bin doları aşması ekonomiye olumlu katkı sundu. Bu tablo yerli ve yabancı yatırımcıların dikkatlerinden kaçmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Altın rezervlerimiz çok yükseldi. Dünyada sayılı ülkelerdeniz. Ekonomimiz şu anda diğer ülkelere göre gayet iyi. Ümit verici bir durumdayız” sözleri de ilerisi için umutları arttırdı.

İlgi odağı konumundayız

Ekonominin atılıma geçtiğine işaret eden yatırım stratejistleri, “Durum daha da iyiye gidecek. Ülkemize altın ve para yağacak” görüşünde birleşiyorlar. Türkiye’nin altın varlıklarının önemli oranda arttığını dile getiren aynı analistler, “Rüzgâr arkamızda. İlaveten 7 bölgemizle, 81 ilimizle yerli ve yabancı firmaların ilgi odağındayız. Yolumuzda emin adımlarla yürüyoruz” ifadelerini kullanıyorlar.

Üretimin ve ihracatın ivmelendiğini kaydeden ekonomistler ise Anadolu ile Trakya’da yatırım yarışının kızıştığı konusunda hemfikirler.

Mega projelere imza atılıyor

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada Türkiye’nin otomotiv, gıda, kimyevi ürün ve tıbbi ekipman imalatında ön planda olduğunu belirtti. “Makro veriler de iyi. Hane halkı ve kamu borçlarımız düşük. Altın rezervlerimiz ise yüksek” diyen Alkin, şunları söyledi: “Her alanda başa güreşiyoruz. Yerli üretimde, ihracatta iddialıyız. Kaliteli ürünlerimizle öne çıkıyoruz. Mega projelere imza atan ender ülkelerden biri konumundayız. Dünyada hızlı tren hat uzunluğu itibariyle ilk 5’teyiz. Dünya devlerini geride bırakmış vaziyetteyiz. Ve tüm dünya Corona virüsüyle (Covid-19) pençeleşirken, ekonomik sorunlarla boğuşurken biz onlarca projeyi ve yatırımı hayata geçirerek övgü topluyoruz.”

Alkin, ayrıca Türkiye’nin kur ataklarına karşı korunaklı hale gelmesi ve ekonomisinin bağımsızlaşması için önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Radikal hamleler yapılmalı

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova da bütçe açığının kontrol altında tutulduğunun, kamu borç stokunun pek çok ülkenin gerisinde olduğunun altını çizerek, “Bütün bunlar ümit verici ancak gelinen aşamada daha radikal hamleler yapılmalı” diye konuştu. Ekonomi yönetimini uzun vadeli planlar ortaya koymaya çağıran Arzova, “Kararlar tek seferde alınmamalı, bölük pörçük değil de toplu veya bütünleşik olmalı” şeklinde konuştu.

Kritik tavsiye

Türkiye’nin Avrupa’ya yakın olduğunu aktaran Arzova, “Bu imkân çok ama çok iyi kullanılmalı. Yabancı yatırımcıları çekmek için gerekenler yapılmalı. Bunun için de ilk etapta öngörülebilirlik artırılmalı” tavsiyelerinde bulundu.