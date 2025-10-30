Yatırım yapacaklar dikkat! 5000 doları görecek

Ekonomist Mustafa Aşkın, ABD Merkez Bankası’nın (FED) 25 baz puanlık faiz indirimi kararını değerlendirerek, kararın piyasa beklentileri doğrultusunda alındığını ve doların küresel ölçekte bir miktar ucuzlayabileceğini belirtti.

Aşkın, FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının da dikkat çekici olduğunu vurgulayarak, “Powell, bilanço daraltma sürecini durduracaklarını açıkladı. Bu da parasal küçülmenin son bulacağı, hatta dolaşımdaki dolar miktarının artabileceği anlamına geliyor. Doların maliyetinin azalması, varlık fiyatlarını olumlu etkileyebilir” dedi.

Bu gelişmenin riskli varlıkları desteklediğini söyleyen Aşkın, “Altın ve gümüşte yaşanan kısa vadeli düşüşlerin ardından yukarı yönlü bir düzeltme hareketi için fırsat doğdu. FED’in faiz indirim sürecinin devam etmesi beklenebilir” ifadelerini kullandı.

Powell’ın konuşmasında istihdam piyasasına özel vurgu yaptığını hatırlatan Aşkın, “Bazı büyük şirketler personel çıkarmaya hazırlanıyor. FED bu tabloyu dikkate alarak ekonomiyi canlandırmak için faiz indirimine gitti. Yani istihdam temelli bir indirime tanık olduk” değerlendirmesinde bulundu.

Aşkın ayrıca, ABD’de devletin geçici kapanması nedeniyle bazı makroekonomik verilerin eksik geldiğini, buna rağmen FED’in elindeki mevcut veri setiyle hareket ettiğini ifade etti. Aralık ayında bir faiz indiriminin daha gündeme gelebileceğini söyleyen Aşkın, “2026 sürecine FED’in daha temkinli yaklaşacağı kanaatindeyim” dedi.

Ekonomist Aşkın, siyasi baskıların da FED kararları üzerinde etkili olduğunu belirterek, “Trump, Uzak Doğu gezisinde olmasına rağmen Powell üzerinde faizlerin daha sert düşürülmesi yönünde baskı kurmaya devam ediyor. Bu baskının etkilerini 2026’da daha net görebiliriz” şeklinde konuştu.

Altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Mustafa Aşkın, ekim ayının son haftalarında yaşanan düşüşlerin öngörülebilir olduğunu söyledi.

“Altın 4411 dolar seviyesini görmüştü. Bu kadar hızlı yükselişin ardından 450–500 dolarlık sert bir düzeltme normaldi. 3800–4000 dolar aralığında teknik bir denge oluşmaya çalışıyor. FED’in faiz indirimiyle birlikte kısa vadede 4100 dolara kadar bir tepki yükselişi görülebilir” dedi.

Yatırımcıları da uyaran Aşkın, “Çok hızlı yükselen bir varlığın en yüksek fiyattan alınması doğru olmaz. 3800 dolar seviyelerinde kademeli alım yapılabilir ancak portföyün sadece yüzde 15–20’siyle yatırım yapılmasını öneriyorum” ifadelerini kullandı.

Aşkın, 2026 yılına ilişkin beklentilerini de paylaşarak, “Altın için 4700–5000 dolar bandında bir hedef söz konusu olabilir. 2025’e kıyasla daha ılımlı ama yukarı yönlü bir eğilim devam edecektir. Ancak 4300–4400 dolar seviyelerine yaklaşıldığında dikkatli olunmalı; ara sıra sert düzeltmeler yaşanabilir” dedi.