Taksi durağında dehşet saçmıştı! Şüpheli tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde önceki gün taksi durağında yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Erdem Mucır, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi Kocaeli Devlet Hastanesi'nin yanındaki taksi durağında meydana geldi. Daha önceden çalıştığı taksi durağına gelen Erdem Mucır, duraktaki çalışanlarla tartıştı. Ardından yanındaki tabancayı çıkartan Mucır, havaya ateş açtı. Seken kurşun Mucır’ın omuzuna isabet ederken, durakta çalışanlar panikle dışarıya çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik şeridi çekerek caddeyi araç trafiğe kapattı, yaya girişlerine izin vermedi. Elindeki bıçakla da kendini yaralayan Mucır, uzun süren müzekkere sonucu teslim olmadı. Mucır, daha sonra kan kaybından bitkin düşünce, polis özel harekat ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yakalandı. Mucır, sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çok borcu olduğunu söyledi

Hastanede tedavisinin tamamlanmasının ardından Erdem Mucır, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye sevk edilen Mucır, tutuklandı. Belediyede çalışan, aynı zamanda ek iş olarak da hafta sonları taksicilik yaptığı öğrenilen Mucır’ın ifadesinde, çok borcu olduğunu ve ailesi ile sorunlar yaşadığı için bir anlık cinnet getirdiğini söylediği öğrenildi.