Macron gelen telefonla şaşkına döndü: Fransa'yı karıştıran darbe videosu
Dünya

Macron gelen telefonla şaşkına döndü: Fransa’yı karıştıran darbe videosu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Macron gelen telefonla şaşkına döndü: Fransa’yı karıştıran darbe videosu

Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen ve Fransa’da darbe yapılmış gibi gösteren sahte video dünyayı ayağa kaldırdı; Macron’u teselli etmek için Afrikalı mevkidaşları telefona sarıldı ama gerçek bambaşka çıktı. Macron, yapay zeka ile düzenlenen dijital dezenformasyona karşı uyardı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yapay zeka teknolojisiyle üretilen ve ülkede askeri darbe gerçekleşmiş izlenimi veren dezenformasyon videolarına karşı sert uyarılarda bulundu. Marsilya’da katıldığı bir etkinlikte konuşan Macron, pazar günü Afrikalı bir devlet başkanının kendisini arayarak, "Sevgili Başkan, ülkenizde neler oluyor? Çok endişeliyim" dediğini ve videonun gerçekliğine inandığını itiraf etti.

Facebook üzerinden milyonlarca kişiye ulaşan sahte görüntünün kaldırılması taleplerinin reddedildiğini belirten Macron, sosyal medya platformlarının bu tutumunun demokrasiler için büyük bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu vurguladı. Dijital dezenformasyona karşı Avrupa Birliği düzeyinde daha katı önlemler alınacağını açıklayan Macron, sanal yalanların gerçek dünya siyasetini istikrarsızlaştırmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

MACRON, DEZENFORMASYONA KARŞI UYARDI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yapay zekayla üretilen ve Fransa’da darbe olmuş gibi gösteren bir videonun çevrim içi platformda yayılması üzerine, sosyal medyada dezenformasyona karşı uyardı.

Macron, Marsilya’da La Provence gazetesinin etkinliğinde yaptığı konuşmada, Fransa’da darbe yapılmış gibi gösteren yapay zeka üretimi videonun sosyal medya platformu Facebook’ta yayılması üzerine, Afrikalı bir devlet başkanının kendisine ulaştığını söyledi.

Pazar günü “Afrikalı meslektaşlarından birinin” kendisine “Sevgili Başkan, ülkenizde neler oluyor? Çok endişeliyim” şeklinde bir mesaj gönderdiğini dile getiren Macron, Facebook’ta milyonlarca izlenen yapay zeka videosu nedeniyle insanların Fransa’da gerçekten darbe olduğuna inandığını anlattı.

Macron dezenformasyon yayan bu videonun kaldırılması için Facebook’tan talepte bulunduklarını ancak sosyal medya platformunun “hizmet şartlarını ihlal etmediği” gerekçesiyle videoyu kaldırmayı reddettiğini söyledi.

Böyle videoların yayılmasını ve bu yayılmanın önüne geçilememesini, demokrasiler için bir “tehlike” olarak niteleyen Macron, sosyal medyadaki dezenformasyona karşı uyarıda bulundu.

Bu bağlamda Macron, ulusal ve Avrupa Birliği (AB) düzeyinde mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

