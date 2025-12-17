  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Tavırları büyük tepki çekmişti! Mert Hakan Yandaş, o maça bahis yapmış

Alman kiliselerinden hükümete ‘İsrail’e silah ihracatı yapma’ çağrısı İsrail’e silaha kilise tepkisi

‘Türkiye bizi gözetliyor’ Yunan basınında korku manşeti

Milli şahlanışa balıklar ürküyor diyen eziklere tokat gibi cevap! Atatürk üzerinden siyaset yapanlara kapak

‘Yahudiler olmasaydı ABD olmazdı’ AK Partili isimden katil Netanyahu’ya cevap

AK Parti’den milletvekili adayı olacağı iddia edilmişti! Kenan İmirzalıoğlu’nun cevabı ortaya çıktı

Yunan Bakan Dendias “Türkiye varken her şey ikinci planda” Türkiye en büyük tehdit

İngiltere’ye kaçmışlardı! Adliye vurgununda flaş gelişme

‘Kabul ediyorum inkar edemem’ Azılı muhalif Özkök'ten bomba Erdoğan itirafları

20 kilo veren ırkçı Tanju hastalığını açıkladı: Kanser…
Gündem Şeref Malkoç: Türkiye’nin buna ihtiyacı var
Gündem

Şeref Malkoç: Türkiye’nin buna ihtiyacı var

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Şeref Malkoç: Türkiye’nin buna ihtiyacı var

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde açıklamalarda bulunan eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Türkiye’nin yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi ile Strateji ve Politika Araştırmaları Topluluğu iş birliğinde, önceki dönem Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un konuşmacı olarak katıldığı "Türkiye Yüzyılında Anayasa Tartışmaları" başlıklı program düzenlendi.

"Anayasa yapım süreçleri toplumsal uzlaşıyla yürütülmeli"

Programda konuşan Şeref Malkoç, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde anayasa tartışmalarını değerlendirerek, anayasal sistemin demokratik işleyiş, temel hak ve özgürlükler ile hukuk devleti ilkesi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Anayasa yapım süreçlerinin toplumsal uzlaşı temelinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Malkoç, Türkiye’nin anayasal geçmişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

"Türkiye’nin yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyacı var"

Türkiye’nin yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu ifade eden Malkoç, "İnşallah sizlerin üniversitelerde akademisyen, okullarda öğretmen, sanayide mühendis, iş dünyasında yönetici ve siyasette sorumluluk alan bireyler olduğu dönemlerde Türkiye’ye yakışan bir anayasa yapılacaktır. Son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye; eğitimden sağlığa, altyapıdan savunma sanayisine kadar birçok alanda önemli kazanımlar elde etti. Küresel dengelerin hızla değiştiği, bölgemizde jeopolitik risklerin arttığı bu süreçte güçlü, bağımsız ve sağlam bir hukuk düzeni büyük önem taşımaktadır. Kalıcı huzur ve istikrar, ancak milletin ihtiyaçlarına cevap veren, çağın gerekleriyle uyumlu bir anayasa ile mümkündür" ifadelerini kullandı.

 

Hukuk Akademisi üç gün sürdü

OMÜ Strateji ve Politika Araştırmaları Topluluğu tarafından "Hukuk Akademisi" başlığı altında düzenlenen ve üç gün süren program kapsamında, ilk gün Anayasa Mahkemesi Üyesi ve eski Adalet Bakan Yardımcısı Selahattin Menteş, "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Süreci ve Hâkimlik Mesleği" başlıklı sunumuyla bireysel başvuru mekanizmasının işleyişi ve yargı pratiğindeki yeri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Programın ikinci gününde ise Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, "Türk Hukukunda ve Mahkeme Sürecinde Savcılığın Yeri" başlıklı konuşmasında savcılık kurumunun ceza yargılamasındaki rolü, yetki ve sorumluluklarını ele aldı.
Öğrenciler ve katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen program, soru-cevap bölümünün ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe; Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, dekanlar, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

 

İtalyan basını AKINCI'yı mercek altına aldı Bir silahtan fazlası ve Türkiye'nin kontrolünde
İtalyan basını AKINCI'yı mercek altına aldı Bir silahtan fazlası ve Türkiye'nin kontrolünde

Teknoloji

İtalyan basını AKINCI'yı mercek altına aldı Bir silahtan fazlası ve Türkiye'nin kontrolünde

Türkiye, coğrafi işaretli ürün sayısında dünyada ikinci sırada! İletişim Başkanlığı rakamlarla duyurdu
Türkiye, coğrafi işaretli ürün sayısında dünyada ikinci sırada! İletişim Başkanlığı rakamlarla duyurdu

Gündem

Türkiye, coğrafi işaretli ürün sayısında dünyada ikinci sırada! İletişim Başkanlığı rakamlarla duyurdu

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı: Türkçe manevi vatan
Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı: Türkçe manevi vatan

Kültür - Sanat

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı: Türkçe manevi vatan

Şener Şen'den dev anlaşma! O yazar böyle Türkiye'ye açıkladı
Şener Şen'den dev anlaşma! O yazar böyle Türkiye'ye açıkladı

Aktüel

Şener Şen'den dev anlaşma! O yazar böyle Türkiye'ye açıkladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23