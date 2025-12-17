  • İSTANBUL
Bu görüntü kalplere dokundu! Çamur bulaşmasın diye ayakkabısını çıkardı

Mersin’de bir kişinin marketi kirletmemek için ayakkabılarını kapıda çıkarıp çorapla içeri girmesi görenlerin içini ısıttı.

Mersin'de yürekleri ısıtan 'Halen böyle insanlar var mı?' dedirten bir olay yaşandı.  Erdemli ilçesi Aydınlar Mahallesi Avgadı Yaylası’nda önceki gün markete gelen erkek, ayakkabılarındaki çamuru fark edip önce kenarda temizledi. Çamurun çıkmadığını gören kişi, bu kez marketin önünde ayakkabısını çıkarıp içeri çorapla girerek alışveriş yaptı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşlı adamın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ilgi gördü.

