THY dev kampanyayı açıkladı: 31 Ocak 2026'ya kadar alın
Ekonomi

THY dev kampanyayı açıkladı: 31 Ocak 2026'ya kadar alın

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
THY dev kampanyayı açıkladı: 31 Ocak 2026'ya kadar alın

Türk Hava Yolları (THY) yeni rotanın müjdesini verdi. 1 Nisan'da başlayacak seferler için kampanya yapıldı.

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'dan Romanya'nın Temeşvar şehrine direkt uçuşların 1 Nisan'da başlayacağını duyurdu.

 

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dünyanın en çok noktasına uçan hava yolu olarak, Temeşvar uçuşlarımızın başladığını bildirmekten mutluluk duyuyoruz. Uçak biletinizi 31 Ocak 2026'ya kadar alın, 1 Nisan-30 Eylül 2026 döneminde 139 Euro’dan başlayan fiyatlarla seyahat edin." ifadelerine yer verildi.

