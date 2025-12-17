THY dev kampanyayı açıkladı: 31 Ocak 2026'ya kadar alın
Türk Hava Yolları (THY) yeni rotanın müjdesini verdi. 1 Nisan'da başlayacak seferler için kampanya yapıldı.
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'dan Romanya'nın Temeşvar şehrine direkt uçuşların 1 Nisan'da başlayacağını duyurdu.
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dünyanın en çok noktasına uçan hava yolu olarak, Temeşvar uçuşlarımızın başladığını bildirmekten mutluluk duyuyoruz. Uçak biletinizi 31 Ocak 2026'ya kadar alın, 1 Nisan-30 Eylül 2026 döneminde 139 Euro’dan başlayan fiyatlarla seyahat edin." ifadelerine yer verildi.
