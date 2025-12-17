Petrol tankerlerinin ülkeye giriş ve çıkışını durdurdu! Trump Venezuela’dan toprak istiyor

  • İSTANBUL
Venezuela’nın seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetiminin gayrimeşru olduğunu iddia eden ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya giren ve çıkan tüm petrol tankerlerinin bloke edilmesi emrini vererek “Bizden çaldıkları tüm petrol, toprak ve diğer varlıkları alacağız” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Venezuela, Güney Amerika tarihinin en büyük donanması tarafından tamamen kuşatılmış durumda. Bu donanma daha da büyüyecek ve onlara daha önce hiç görmedikleri bir şok yaşatacak. Kuşatma, daha önce bizden çaldıkları tüm petrol, toprak ve diğer varlıkları ABD’ye iade edene kadar sürecek” ifadelerini kullandı. 

TOPRAĞIMIZI GERİ ALACAĞIZ

Nicolas Maduro yönetiminin ‘gayrimeşru’ olduğunu söyleyen Trump, “Maduro rejimi, çalınan petrol sahalarından elde edilen petrol ile uyuşturucu terörizmini, insan kaçakçılığını, cinayeti ve adam kaçırmayı finanse etmek için kullanıyor. Varlıklarımızın çalınması ve terörizm, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı da dahil olmak üzere diğer birçok nedenden ötürü Venezuela rejimi yabancı terör örgütü olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle bugün, Venezuela'ya giren ve çıkan tüm yaptırımlı petrol tankerlerinin tam ve kesin olarak bloke edilmesi emrini veriyorum. Düşman bir rejimin petrolümüzü, toprağımızı veya diğer varlıklarımızı almasına izin vermeyeceğiz. Bunların hepsi derhal ABD'ye iade edilmelidir” dedi.

