Şener Şen'den dev anlaşma: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül almıştı! O yazar Türkiye'ye böyle açıkladı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül alan Şener Şen geçtiğimiz aylarda sahnelere tamamen veda etti. iddialara göre; usta sanatçı bir gıda firmasının reklam yüzü olmak için 30 milyon TL'ye anlaşma masasına oturdu.

Şener Şen, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarıyla sahnelere tamamen veda ettiğini açıklamıştı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre; Şener Şen, Türkiye'nin en büyük gıda markalarından biriyle reklam anlaşması gerçekleştirdi. Haziran ayında İbrahim Büyükak ile birlikte bir akaryakıt firmasının reklamları kamera karşısına geçen Şen, bu anlaşmadan 20 milyon TL kazandığı öne sürülmüştü.

30 MİLYON LİRALIK ANLAŞMA!

Şen'in şimdi de, Türkiye'nin en büyük gıda markalarından biriyle yeni bir reklam anlaşması için 30 milyon TL'ye el sıkıştığı öne sürüldü.