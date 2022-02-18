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Ekonomi Yatırım uzmanı uyardı! Altının fazla gerilemesi önleniyor
Ekonomi

Yatırım uzmanı uyardı! Altının fazla gerilemesi önleniyor

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Fed, daha kısa vadede faiz artırımlarına başlayacağının sinyalini vermesi ve Rusya-Ukrayna konusundaki jeopolitik gerginliklerin altının daha fazla gerilemesini önlediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 14:12:00 -
Yatırım uzmanı uyardı! Altının fazla gerilemesi önleniyor

24 TV'ye önemli açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Fed'in mart ayında yapacağı faiz artırımının öneminden bahsetti.

Yıldırımtürk televizyon kanalında yaptığı açıklamalara göre, " Özelikle Fed'in mart ayında yapacağı faiz artırımının yüzde kaç olacağı önemli. Eğer enflasyonda önlenemeyecek bir yükseliş söz konusu olursa altın bundan pozitif etkilenebilir ve gram altın 850-875 seviyelerine kadar çıkabilir. Fakat 800 bandı çok önemli. Bu eşik aşılırsa yukarı yönlü bir seyir olabilir. Ancak Amerika'da enflayonu önleyici tedbirler daha şahince olursa gram altın 800 lira seviyelerinde kalabilir. Altın alıcılarının kısa vadeli değil orta ve uzun vadeli düşünmelerini daha doğru buluyorum.” Dedi.

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