Yatırım rekoru kırdık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 6’ncı Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi.

‘Decacorn'larımız da var

Varank, mesajında 2019’da ilan edilen Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde 2023 için minimum 10 ‘unicorn’ hedefi konulduğunu anımsattı. Bugüne kadar Türkiye’den 6 ‘unicorn’ çıktığını dile getiren Varank, “Bunların iki tanesi ‘decacorn’ seviyesine yani 10 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaştı. Bu durum elbette hem yurt içinde hem de yurt dışında girişim ekosistemimizin potansiyeliyle ilgili büyük bir heyecan uyandırdı. Dünyanın önde gelen finans ve ekonomi basını ülkemizin bu başarısını gündemlerine taşıdılar” dedi.

Trend sürüyor

Varank, “2021’de 300’ü aşkın girişimimiz toplamda 1.5 milyar doların üzerinde yatırım alarak tüm zamanların rekorunu kırdı. 2022’de de bu trendin artarak sürdüğünü görüyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 273 milyon dolara varan yatırımla Avrupa’da İngiltere’nin de içinde olduğu en yüksek lige çıktık” şeklinde konuştu.

Varank, 2023 için konulan minimum 10 ‘unicorn’ hedefinin ulaşmanın zor olmadığını kaydetti.

Girişimcilere çağrı

Varank, girişimcilere de “Yeni adımlar atın, fikirler ortaya koyun, projeler üretin. Biz, tüm imkânlarımızla yanınızda yer almaya devam edeceğiz” diye seslendi.