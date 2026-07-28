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Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık!

Fenerbahçe, Sidiki Cherif'in son antrenmanda yaşadığı ağrılar nedeniyle Gornik Zabrze maçı kamp kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Oyuncunun durumu yakından takip ediliyor.

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Foto - Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında oynayacağı Gornik Zabrze maçı öncesinde oyuncuların son durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

#2
Foto - Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık!

SIDIKI CHERIF KADRODA YOK Fenerbahçe'de genç futbolcu Sidiki Cherif, gerçekleştirilen son antrenmanda yaşadığı ağrılar sebebiyle Gornik Zabrze karşılaşmasının kamp kadrosuna dahil edilmedi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Sidiki Cherif, son antrenmanda yaşadığı ağrılar nedeniyle kamp kadrosunda yer almamaktadır. Oyuncumuzun sağlık durumu sağlık heyetimiz tarafından yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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Foto - Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık!

KANTE ÇALIŞMALARA BAŞLADI Öte yandan 2026 FIFA Dünya Kupası sonrası izin sürecini tamamlayan N'Golo Kante, bu sabah detaylı sağlık kontrollerinden geçti ve Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımla çalışmalara başladı.

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Foto - Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık!

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