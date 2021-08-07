Yatırım ortamı elverişli en liberal ülkelerden biriyiz

Buğra Kardan

Şahlanış dönemine giren Türkiye, yerli ve yabancı firmaların iştahlarını kabartıyor. Bunda firmalara sağlanan teşvikler ve vergi indirimlerinin yanı sıra tanınan kolaylıklar önemli rol oynuyor. Kısa sürede şirket açılabilmesi, fabrika kurulabilmesi ülkeye yapılan yatırımlara yenilerinin eklenmesine olanak tanıyor.

Önemimiz arttı

Ortaya çıkan olumlu tablo Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu’nu da mutlu ediyor. Türkiye’nin öneminin giderek arttığını belirten Dağlıoğlu, şunları söylüyor: “2003 yılından bu yana süren yapısal reformlar, yeni, dinamik ve dünyayla daha fazla bütünleşen bir Türkiye ortaya çıkarmıştır. Doğal olarak ülke hızla gelişmeye başlamıştır. Şu gerçek ki Türkiye, uluslararası yatırımlar açısından tam bir fırsatlar ülkesidir. Çünkü hissedilir oranda büyümektedir, bölgesinin sanayi merkezi konumundadır. Avrupa’nın ikinci en büyük hafif ticari araç üreticisi olan Türkiye, otomotiv ve çelik imalatında iyi bir noktadadır. Yine makine, madencilik, enerji, savunma, gayrimenkul, finans, bilişim, tarım, kimya ve demir-çelik dahil birçok sektörde son derece kârlı yatırım fırsatları sunmaktadır.”

Güçlü performans

Ekonominin atılım halinde olduğunu vurgulayan Dağlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Türkiye’nin son yıllarda gösterdiği güçlü performans, yatırımcıların ekonominin geleceği hakkında oldukça emin öngörülerde bulunmalarını sağlamıştır. Zira ülke, son yıllarda yatırım ortamını geliştirmek üzere aktif politikalar uygulamaktadır. 2003 yılında TBMM’de kabul edilen Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Türkiye’nin iş potansiyelinin küresel şirketler için daha cazip hale getirilmesi yönünde atılmış önemli adımların ilkini teşkil etmektedir. Bu kanun, yerli veya yabancı tüm firmalara eşit muamele güvencesi vermektedir. Tüm uluslararası yatırımcıların ön izin talebi olmaksızın Türkiye’ye girebilmelerini mümkün kılmaktadır. Temettünün serbestçe aktarılması, gayrimenkul edinme, kamulaştırmaya karşı koruma ve yabancı vatandaşların istihdam edilmesi gibi konularda uluslararası yatırımcıların tüm beklentilerini karşılamaktadır. Uluslararası tahkimin kabulü ve yasaların Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyumlu hale getirilmesi için devam eden çalışmalar gibi önemli parametreler, Türkiye’yi yatırımlar konusunda öne çıkarmıştır. Ülkeyi hem yasal çerçeve hem de yatırım ortamı açısından dünyadaki en liberal ülkelerden biri haline getirmiştir.

Çalışmalar işe yaradı

Tüm bu çalışmaların sonucunda Türkiye, ekonomi alanında başarılı bir grafik ortaya koymuştur. Bir başka deyişle gerçekleştirilen kapsamlı yapısal reformların etkisi yatırımlara çarpıcı biçimde yansımış, Türkiye’ye gelen yatırım tutarı katlanarak artmıştır.” “Gelişim devam edecek, 2023 Türkiye’si de günümüz Türkiye’sinden daha farklı olacaktır” diyen Dağlıoğlu, ayrıca şu ifadeleri kullandı: “Mevcut hükümet tarafından belirlenen iddialı hedefler doğrultusunda 2023 Türkiye’sinin daha müreffeh bir ülke olması ve küresel barış ve refah ortamına önemli katkılarda bulunarak uluslararası topluluğun değer oluşturan bir üyesi olması beklenmektedir. Küresel ölçekte etkin olan Türkiye, diğer ülkelerde ortaya çıkan yatırım fırsatları için de firmalara bir platform sunmaktadır. Zira Türkiye’nin stratejik konumu, firmalara toplam 26 trilyon dolar gelire ve 8 trilyon dolar dış ticarete sahip potansiyel bir pazara erişebilmelerini mümkün kılmaktadır.”

Çıta yükseltildi

Dağlıoğlu, “Türkiye, yeni iş alanları, yeni teknolojiler ve yeni vizyonlar sağlayacak yatırımlara ev sahipliği yapmak üzere yalnızca çıtayı yükseltmekle kalmamakta aynı zamanda gerçek ve hak ettiği potansiyelini gerçekleştirme yolunda ilerlemeye de başlamaktadır” diye de ekledi.