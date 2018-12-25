Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,20 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.25 Aralık 2018 Salı 15:27
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Yatırım Fonları
|0,05
|323
|175
|144
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|0,06
|85
|57
|26
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|0,02
|16
|3
|13
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|-0,30
|67
|6
|61
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|0,04
|79
|44
|35
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|0,05
|39
|28
|9
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|0,20
|14
|14
|0
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|0,06
|23
|23
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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