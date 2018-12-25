Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,05 323 175 144 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,06 85 57 26 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,02 16 3 13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,30 67 6 61 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,04 79 44 35 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,05 39 28 9 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,20 14 14 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,06 23 23 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)