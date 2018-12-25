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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,20 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

25 Aralık 2018 Salı 15:27
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,05323175144
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,06855726
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,0216313
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,3067661
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,04794435
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0539289
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,2014140
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0623230

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 15:27
  1. Fon piyasası
  2. Yatırım fonu istatistikleri

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