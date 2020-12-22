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Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri
Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-12-22 15:49:05 -
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,22 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,32 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,22301129172
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,08724923
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,4918216
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-1,1768365
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,38701654
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,03342212
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,3213112
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0426260

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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