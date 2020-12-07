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Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri
Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-12-07 14:19:35 -
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,11 ile "Hisse Senedi Fonları" ve "Para Piyasası Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0129920099
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,03725220
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,0718117
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,11674027
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,01704921
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,05342014
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,2313310
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1125250

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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