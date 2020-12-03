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Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri
Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-12-03 14:04:31 -
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,69 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0529920099
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,03724428
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,031899
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,03673235
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,04704822
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,2234295
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,6913130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0425250

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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