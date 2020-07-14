Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Yatırım Fonları
|0,21
|287
|267
|20
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|0,05
|73
|63
|10
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|0,09
|17
|14
|3
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|1,57
|61
|57
|4
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|0,43
|68
|66
|2
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|0,29
|32
|31
|1
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|0,27
|12
|12
|0
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|0,02
|24
|24
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)