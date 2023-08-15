Yatırım araçlar içerisinde açık ara şampiyon

BURSA

Konut en çok kazandıran yatırım aracı unvanını kimseye bırakmıyor. Dünyada üretilemeyen tek hammadde olan arsa ve arazi bu kazançta en önemli etken. Bir de bu araziler üzerine nitelikli, deprem güvenli, şehre yakın ama ormanlık arazi içinde olan konut projeleri daha çok kazandırıyor.



Yüzde 150 prim yaptı



Bu verileri yatırım araçlarının son bir yıllık prim oranı da destekliyor. Buna göre, son bir senede konut yatırımı yüzde 150’nin üzerinde kazanç sağladı. Döviz yüzde 32, BİST yüzde 37, altın ise yüzde 12 kazandırdı.

Sektör temsilcileri “Türkiye’de en kârlı yatırım aracı konuttur. Hem barınma hem de kazanç anlamında en iyi kazancı sağlıyor. Güvenli liman olan sektörümüzde bu tempo artarak devam edecek” diyor.



Bursa’da prim oranı daha yüksek

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Bursa gayrimenkul sektöründe nadir arazilere koleksiyonluk evler yapmasıyla tanınan Homer Yapı’nın Yönetim Kurulu Üyesi Emir Bayazıtoğlu, gayrimenkul yatırımlarının Bursa’da daha çok prim yaptığını ifade etti. Bayazıtoğlu, “Bursa, yeni açılan İstanbul-İzmir otoyolu ile İstanbul ve İzmir’e çok yaklaştı. O nedenle de bu iki ilden talep gelmeye başladı. Bu da özellikli konut projelerinin yatırımcısına daha yüksek prim sağladı” dedi.

Kendilerinin Bursa’nın yeşili ve havasıyla meşhur olan Gümüştepe’de toplam 5 projede villa, rezidans, penthouse ve malikane olmak üzere 58 bağımsız birimin yapımına devam ettiklerini söyleyen Bayazıtoğlu, Homer Yapı olarak daha inşaat bitmeden müşterilerine yüksek prim kazandırdığını söyledi.

Proje başlangıç ve bitiş rakamlarına bakıldığında prim değerinin belirtilen istatistiklerle uyumlu olduğunu ifade eden Homer Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Emir Bayazıtoğlu, “Tabii genel olarak görülen bu değer artışında enflasyon düzeltmesi de var. Ancak yatırımcı bizden bu yapıları alarak birikimlerini enflasyona karşı da korumuş oldu. Böylece müşterilerimiz hem seçkin bir hayat tarzına ulaştı hem de parasının değerini korumuş oldu” ifadelerini kullandı.